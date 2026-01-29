#
Genesis X Skorpio
29 января
1115 сил: новый экстремальный внедорожник удивляет мощью и дизайном
29 января
28 января
Люксовый бренд Genesis представил экстремальный концепт-внедорожник X Skorpio

Компания Genesis впервые показала концептуальный X Skorpio – необычный внедорожник для быстрых поездок по сложной местности. Внедорожник создан как полностью рабочий прототип, что и подтвердили во время презентации в одной из пустынь ОАЭ, где демонстрировались его технические возможности и проходимость.

Особенностью этой модели стал экстремальный дизайн с легким кузовом в стиле багги и очень мощный восьмицилиндровый двигатель с выдачей 1115 «лошадей» и крутящим моментом 1152 Нм. Подробности о силовом агрегате не раскрываются, однако известно, что платформа автомобиля базируется на трубчатом каркасе, а подвеску разрабатывали специалисты по гонкам по бездорожью. Высокий клиренс и 18-дюймовые диски, обутые в 40-дюймовые шины, дополняются современными тормозами Brembo.

Вдохновение для образа автомобиля черпали в пустынном черном скорпионе – существе, известном своей живучестью в суровых условиях. В конструкции применены современные материалы: углепластик, стекловолокно и кевлар. Внешний вид концепта напоминает раллийные спортпрототипы, однако салон сделан с учетом статуса премиального бренда Genesis.

Внутри установлены спортивные кресла с высокой степенью комфорта, отделанные кожей и алькантарой. Приборная панель интегрирована в руль, а центральный экран можно перемещать по передней панели – это удобно для штурмана, если пассажир участвует в навигации. Автомобиль также получил климат-контроль, радиосистемы и каркас безопасности.

В планах компании пока нет информации о запуске серийного производства модели, X Skorpio воспринимается скорее как сигнал к возможному расширению спортивной линейки. Сейчас бренд активно работает над собственной «заряженной» серией Magma, а также планирует выпустить самый крупный кроссовер и рассматривает создание роскошного универсала большого класса.

Ранее «За рулем» сообщал, что Tenet рассказал о ряде новинок в 2026 году.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Auto.ru
Ушакова Ирина
Фото:Genesis
29.01.2026 
Фото:Genesis
