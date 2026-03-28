Volga может выпустить собственную модель: что об этом известно
28 марта
Volga может выпустить собственную модель: что об этом известно
28 марта
Как купить новый Geely Monjaro на полмиллиона дешевле? Есть отличный вариант

Кроссовер Renault Grand Koleos привезли в Россию с ценами от 4,39 млн рублей

Renault Grand Koleos, по сути, полный двойник китайского Geely Monjaro, добрался до российского рынка. Продажи уже идут – машину можно найти в наличии или заказать, причем цены на классифайдах начинаются с 4 390 000 рублей.

Любопытно, что «оригинальный» Monjaro сейчас обходится дороже. Даже с учетом прямых скидок его базовая версия Люкс 2026 года стоит от 4 599 990 рублей, а топовый Флагман – почти 4,9 млн. Причем с 1 апреля он может подорожать еще на миллион.

За самые скромные деньги Grand Koleos предлагает компания из Владивостока. За 4,39 млн рублей она привезет под заказ гибридную версию в комплектации Espirit Alpine Noir. В нее входит, к примеру, черно-бежевая кожаная отделка салона, мультируль, трехзонный климат-контроль, камера кругового обзора и панорамная крыша. Впечатляют три экрана: для приборов, мультимедиа и развлечения пассажира.

Renault Grand Koleos
Renault Grand Koleos

Силовой установкой здесь служит гибридная система E-Tech от Renault. Она технически идентична системе Hi-X на Geely и состоит из 1,5-литрового турбомотора, тягового электродвигателя, трехступенчатой коробки DHT Pro и мотор-генератора. На переднюю ось передается суммарная мощность в 245 л. с. и 540 Нм крутящего момента.

Все остальные предложения на рынке – это бензиновые версии. Они оснащены 2,0-литровым турбодвигателем на 211 сил, восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

Тот же владивостокский дилер выставляет на продажу два кроссовера в комплектации Esprit Alpine и один в версии Iconic – каждый по 5 млн рублей. У этих машин аналогичная роскошная отделка и полный набор опций. А вот в Самаре ценник на Grand Koleos со статусом «в пути» взлетает до 6,39 млн рублей, что делает его самым дорогим предложением на текущий момент.

Напомним, мировая премьера этой модели состоялась летом 2024 года. Автомобиль разработан и производится в Южной Корее на заводе Renault в Пусане. От китайского «близнеца» он отличается лишь деталями: другими бамперами, решеткой радиатора, формой капота и светотехникой.

Лежнин Роман
Фото:Renault
28.03.2026 
Фото:Renault
