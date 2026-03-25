Полный привод, 200 л.с., интересное оснащение — новый кроссовер в РФ

В России сертифицировали новый кроссовер Exeed MX китайского производства

Компания Chery получила российское Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Exeed MX китайской сборки.

Рекомендуем Объявлены новые цены на флагманский внедорожник Exeed

Это значит, что в теории кроссовер можно продавать на территории РФ. Фактически это «близкий родственник» Exeed TXL – они идентичны по стойкам кузова, крыльям, линии остекления и колесной базе в 2800 мм. И почти равны по габаритам: MX всего на 5 мм короче и ниже, чем TXL. Одновременно с этим Exeed MX – это бензиновая версия гибридного Exlantix ET5, представленного в Китае.

Машина узнается по фарам в духе Porsche, трапецевидной решетке, «зализанным» формам. В салоне – три монитора: приборка, «парящий» дисплей водителя и отдельный экран тачскин для пассажира. Селектор трансмиссии расположен на рулевой колонке, а тоннель занят подстаканниками, двумя площадками для смартфона и блоком физических клавиш.

По ОТТС, в России может появится 2-литровая бензиновая версия с мощностью 197–249 л.с. и крутящим моментом 375-385 Нм (индекс движка – SQRF4J20С) в зависимости от модификации. Коробка – 8-ступенчатый автомат Fuzhen 840AHA, как на Jetour T2 и Soueast S09. Привод – исключительно полный. В «базе» греются только зеркала и передние кресла, а полный зимний пакет – опция. Также за доплату есть адаптивный круиз, беспроводная зарядка и круговой обзор.

Официально марка пока не подтверждала готовящийся старт продаж, но получение ОТТС может служить довольно четким указанием на это, отмечает источник.