Еще один китайский бренд покинул Россию

Китайские автомобили: в РФ прекратились продажи автомобилей марки Venucia

За январь и февраль российский дистрибьютор китайской марки Venucia не продал в России ни одного автомобиля.

Об этом сообщает источник со ссылкой на данные «Автостат Инфо» – и делает вывод, что продажи бренда в России завершены. Напомним, эта принадлежащая Dongfeng марка была представлена у нас седаном D60 Plus и кроссовером V-Online, обе модели были анонсированы в конце 2023 года и официально дебютировали в 2024-м. В 2025 году российской реализацией этих машин занималась компания Ixen Motors.

Venucia V‑Online

Venucia V‑Online представлял собой переднеприводный среднеразмерный кроссовер с двигателем 190 л.с. Venucia D60 Plus – седан с движком Nissan 1.6 на 122 л.с. в паре с вариатором. Российские цены на старте продаж составляли 3,18 и 2,54 млн рублей соответственно. В Китае бренд Venucia располагается ближе к концу четвертого десятка рейтинга надежности.

Venucia D60 Plus