Вручение главной автопремии страны Гран-при «За рулем» — фоторепортаж

«За рулем» вручил премии за лучшие новинки российского авторынка

Финальная церемония Гран-при «За рулем» 2025 года прошла в Общественной Палате Российской Федерации.

На нее мы пригласили представителей всех компаний, чьи новинки российского рынка были признаны лучшими в своих классах – по результатам опроса наших читателей.

Лучшие из новых

В прошлом году российский авторынок установил очередной рекорд: 61 новинка без учета рестайлинговых машин и моделей, поставляющихся по «серым» каналам. Столь большое количество премьер привело к тому, что и групп, по которым мы их разбили, оказалось много – целых 12.

Всего мы получили от наших читателей 96 878 анкет. В них вы оценивали автомобили по трем параметрам: техника, дизайн и практичность. Итоги голосования приведены в процентах от общего числа анкет. Кстати, 56 950 читателей из 96 878 при голосовании согласились и поучаствовать в розыгрыше трех автомобилей Лада Веста. О том, как проходил розыгрыш и кому достались призовые машины, рассказано тут.

Призы нашим читателям – три автомобиля Лада! Веста, Веста SW и Веста SW Cross!

Автомобили оценивались по трем категория:

Техника – понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля.

– понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля. Дизайн – субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру.

– субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру. Практичность – параметр, который каждый оценивает, исходя из своего образа жизни. Если говорить упрощенно, то лучший автомобиль по этому критерию – самый удобный в эксплуатации.

Компактные легковые автомобили

Geely Emgrand

В этом классе два участника, но очень интересное соперничество. За Geely, которую на Гран-При представляли директор по маркетингу бренда Мария Царук и операционный директор ООО Джили-Моторс Валерий Тараканов, стоит инженерная школа Volvo, тогда как Jetta – бренд концерна Volkswagen для китайского рынка. Немецким турбомотору и роботу наши читатели с небольшим перевесом предпочли китайские атмосферник и классический автомат. По части дизайна спокойный, но современный Emgrand разгромил скучный и несколько устаревший VA3.

Представители компании Geely четырежды поднимались на сцену. Директор по маркетингу бренда Geely Мария Царук забирает награду, присужденную седану Emgrand.

Jetta отыгралась в практичности. Не иначе, респонденты оценили хорошо знакомые агрегаты, возможность использования фольксвагеновских расходников и запчастей. Потому что по типу кузова это тоже классический седан, а не лифтбек Polo/Rapid, отличавшийся особой вместительностью.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Geely Emgrand 52,3 82,47 40,42 58,4 Jetta VA3 47,7 17,53 59,58 41,6

Средние и большие легковые автомобили

Geely Preface

В этой группе и до начала голосования было ясно, между какими двумя моделями развернется борьба за первое место. Техника и дизайн большого седана Geely не оставили наших читателей равнодушными. Максимальная практичность Лады очевидна, однако первенства в одной номинации вазовскому «лимузину» до общей победы не хватило.

Операционный директор ООО «Джили Моторс» Валерий Тараканов принял приз, завоеванные седаном Geely Preface.

MG и Venucia – темные лошадки не только для читателей. Даже мы успели познакомиться лишь с одной машиной из этой четверки. Более-менее приличные баллы набрал MG 7 – стильный лифтбек с мощными моторами, чем-то напоминающий Audi.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Geely Preface 49,98 48,73 22,44 40,38 MG 5 7,02 3,32 7,52 5,96 MG 6 3,88 2,79% 4,75 3,80 MG 7 14,51 24,43 4,53 14,49 Venucia D60 Plus 3,11% 1,85 3,69 2,88 Лада Аура 21,50 18,88 57,07 32,49

Компактные кроссоверы

Jetta VS5

В отличие от ситуации с компактными седанами, здесь у кроссовера Jetta VS5, который на Гран-при представлял директор по маркетингу отделения легковых автомобилей компании FAW Восточная Европа Артем Дербенев, не нашлось серьезного конкурента. Увидев знакомые черты бывшего нашего бестселлера Skoda Karoq, участники опроса щедро отсыпали «пятерке» голосов. Хотя в плане надежности и взаимозаменяемости деталей с оригиналом к китайской версии пока больше вопросов, чем ответов.

Кроссовер Jetta VS5 читатели признали лучшим среди компактных. На сцену приглашается Артем Дербенев, директор по маркетингу отделения легковых автомобилей компании FAW Восточная Европа.

Яркий дизайн GAC GS3 тоже не оставил вас равнодушными. Остальная тройка, несмотря на официальные продажи, в потоке почти не встречается. А при знакомстве исключительно заочном сложно рассчитывать на высокие результаты.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов DFSK 500 6,09 8,16 10,27 8,18 GAC GS3 30,29 43,41 16,88 30,19 JAC JS3 8,00 9,04 11,73 9,59 Jetta VS5 47,67 27,52 52,64 42,61 MG ZS 7,95 11,87 8,48 9,43

Среднеразмерные переднеприводные кроссоверы

Geely Cityray

Самый многочисленный класс Гран-при 2025: десять моделей. Citroen собрал хороший урожай голосов, который не светил ему на прежнем, «некитайском» рынке. Лишь быстро выросшая у российских автомобилистов симпатия к Geely помешала выйти на первое место.

Награда Cityray была вручена директору по маркетингу бренда Geely Марии Царук.

Jetta померкла на фоне лидеров, а баллы за дизайн показывают, что читатели, видимо, подустали от фольксвагеновской скукоты. Или отвыкли – на фоне китайского буйства линий. Xcite респонденты считают практичным, но покупать не спешат: модель на рынке провалилась.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Citroen C5 Aircross 24,71 19,81 19,13 21,22 DFSK ix5 3,47 8,85 3,64 5,32 Forthing T5 3,29 3,05 4,72 3,69 Geely Cityray 24,88 36,83 20,32 27,34 Haima 8S 2,90 1,74 1,90 2,18 Jetta VS7 20,66 7,02 25,11 17,60 MG One 3,86 8,28 1,61 4,58 SWM G01 1,19 1,71 2,15 1,68 Venucia V-Online 8,13 7,58 2,85 6,18 Xcite X-Cross 7 6,91 5,13 18,57 10,21

Среднеразмерные полноприводные кроссоверы

Geely Atlas

Это становится предсказуемым: где есть Geely – там он и побеждает. Удивительно, почему тогда марка не лидирует на нашем рынке? Видимо, если бы в нашем опросе была категория «Цена», она бы внесла поправку в успех марки. Купе-кроссовер Geely Tugella от переименования в Knewstar не стал хуже, просто на фоне соперников модель уже выглядит устаревшей.

Награду полноприводного кроссовера Geely Atlas забрал операционный директор ООО «Джили Моторс» Валерий Тараканов.

Из других результатов выделим второе место марки Hongqi в категории «Дизайн». Монументально-роскошное оформление с маскотом под красное знамя – это что-то из советского прошлого, которое еще не забыто.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Belgee X70 12,17 8,83 27,70 16,23 Geely Atlas 34,71 46,52 28,75 36,66 Haval H3 18,41 13,51 28,54 20,15 Hongqi HS3 16,18 17,96 6,20 13,45 Knewstar 001 18,53 13,18 8,81 13,51

Большие переднеприводные кроссоверы

Kaiyi X7 Kunlun

Класс, в котором в любом случае победителем оказывается калининградский Автотор: все три модели собирает этот завод. Но хвастаться нечем, потому что BAIC, Kaiyi и SWM одинаково не востребованы рынком. Отчасти неуспех можно списать на отсутствие полного привода – у крупных моделей он снова становится обязательным требованием. За счет более привлекательной в глазах читателей техники и дизайна первое место занял Kaiyi, который на Гран-При представлял генеральный директор АО «Калининградская автоиндустрия» Андрей Толстобров.

Производитель модели Kaiyi X7 Kunlun для российского рынка – АО «Калининградская автоиндустрия». Поздравляем ее генерального директора Андрея Толстоброва.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов BAIC X75 34,65 36,55 33,98 35,06 Kaiyi X7 Kunlun 49,20 47,44 35,58 44,07 SWM G05 Pro 16,15 16,01 30,44 20,87

Большие полноприводные кроссоверы

Jetour T2

Haval F7 и Jetour T2 сошлись в острой борьбе, и в конечном итоге их разделило меньше тысячи голосов! Уличный поток в городах центральной части страны подтверждает: оба кроссовера популярны и востребованы, так что заработанные ими голоса отражают рыночные предпочтения. Jaecoo J8 не сумел стать для них равным соперником, хотя и статистом не оказался. Победил T2, награду за который принял заместитель генерального директора Jetour Мотор Рус г-н Оу Хао.

Компания Jetour производит красивые и стильные автомобили. Награду за модель T2 получил заместитель генерального директора Jetour Мотор Рус г-н Оу Хао.

Результат моделей Soueast объясняется тем, что машины этой марки успели выйти на рынок буквально накануне старта Гран-при и пока незнакомы потенциальным покупателям.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов DFSK ix7 5,63 4,34 7,30 5,76 Haval F7 30,66 34,35 36,13 33,71 Jaecoo J8 22,57 23,27 13,96 19,93 Jetour T2 34,53 31,20 36,28 34,01 Soueast S07 1,91 2,44 2,01 2,12 Soueast S09 4,70 4,40 4,32 4,47

Внедорожники

Tank 700

На четыре модели в этой категории как минимум два парадокса. Первый: на «скучающем» по прежним брендам рынке Oting Paladin оказался в голосовании аутсайдером. Марка, конечно, неизвестная, однако машина представляет собой, грубо говоря, Nissan с двигателем Mitsubishi. Что же вам не нравится?

Парадокс второй. Haval H5 и H9 – внедорожники недешевые, однако условно «народные». Покупают их неплохо. Но нет, читатели своими голосами вывели на первое место Tank 700, эквивалентом которого в прежних реалиях в какой-то мере можно считать мерседесовский Geländewagen. Явно примеряли машину не к своему карману, а к мечте, что стало поводом вручить награду в руки директора бренда Александра Чеховского.

Машины бренда Tank российский рынок принял тепло и сразу. Заслуженный приз за модель Tank 700 вручаем директору бренда Александру Чеховскому.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Haval H5 12,35 17,56 26,61 18,84 Haval H9 22,74 28,33 27,34 26,13 Oting Paladin 11,41 10,43 13,61 11,82 Tank 700 53,5 43,68 32,44 43,21

Минивэны

GAC M8

Удивительно, но тут Geely оказался лишь вторым. Okavango задуман как минивэн старой формации – для дома, для семьи. Выглядит скучновато, зато максимально практичный.

Нашим же читателям ближе бизнес-вэн GAC, что принесло награду заместителю генерального директора компании GAC Яну Сяолиню. Еще бы: за такие кресла на втором ряду кто хочешь проголосует. До появления «китайцев» такая концепция в России была в диковинку. Теперь же GAC в сегменте не один, но ниша для подобных автомобилей остается узкой.

Наивысшую оценку читателей получил минивэн GAC M8. Памятные регалии из рук главного редактора принял г-н Ян Сяолин, заместитель генерального директора компании GAC.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Forthing M7 15,01 12,54 23,05 16,87 GAC M8 40,38 50,96 29,64 40,32 Geely Okavango 36,51 23,72 38,68 32,97 Haima 7X 8,10 12,78 8,63 9,84

Пикапы и коммерческие модели

ГАЗ Соболь NN 4×4

Что на рынке, что в нашем голосовании – у ГАЗа нет равных соперников, что подтвердила полученная главой пресс-службы компании «Современные транспортные технологии» Георгием Овчинниковым премия. Тем более, Соболь NN на сей раз представлен в полноприводном варианте, ценность которого в России особенно велика. Foton Toano ему ничего противопоставить не может, хотя на дорогах встречается уже нередко.

Российский автомобиль на этот раз отличился в единственной категории. Награду в Нижний Новгород доставит глава пресс-службы компании «Современные транспортные технологии» Георгий Овчинников.

Из пикапов предпочтения читателей склонились в пользу довольно дорогой модели JAC T9 (скоро, кстати, он станет Соллерсом ST9). А вот простенькие и сравнительно недорогие Ambertruck и Соллерс ST6 оказались в аутсайдерах.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Ambertruck Work 3,63 5,61 2,33 3,86 Foton Toano 6,69 4,67 8,13 6,50 Foton Tunland G7 10,70 10,17 5,01 8,63 JAC T9 37,01 51,85 13,05 33,97 ГАЗ Соболь NN 4×4 31,05 20,69 63,84 38,52 Соллерс ST6 10,92 7,01 7,64 8,52

Электромобили легковые

MG Cyberster

За явным преимуществом выиграла дорогая, стильная и откровенно имиджевая модель. Рынок подтверждает: в России в основном покупают именно такие электромобили – недешевые и в качестве далеко не первого. А вот массовые «электрички» пока не приживаются – непрактично и очень дорого для рядового покупателя.

Авансы, розданные практичности Amberauto, наверняка связаны со сборкой на Автоторе. Только вот пока они ничем не обоснованы. Машинокомплекты полностью китайские, как пойдет локализация – неясно, что с надежностью и техподдержкой – тоже.

Интересно, что Ora 03 набрала минимальные баллы за дизайн, хотя это основа концепции модели.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Amberauto A5 27,97 19,11 42,59 29,89 MG Cyberster 53,77 63,60 15,74 44,37 Ora 03 18,26 17,29 41,67 25,74

Электрокроссоверы и подключаемые гибриды

Dongfeng M-Hero

Наши читатели решили, что если оценивать пока еще чуждые и непонятные нам машины, то надо слушать сердце. В итоге бесспорным победителем стал дорогущий, исполинский, сверхмощный гибрид Dongfeng, который на Гран-При представляла менеджер отдела PR и маркетинга Янина Волозина. Сколь-нибудь заметное место на рынке он не займет, даже если будут продаваться только гибриды. Больно уж специфичен – и запредельно дорогой.

В компании гибридов и электрокроссоверов победил Dongfeng M-Hero. Возможно, его будут собирать на мощностях липецкой компании Моторинвест. Приз – Янине Волозиной, менеджеру отдела PR и маркетинга.

Зато ниже обозначилась вполне осязаемая конкуренция. За технику отметили Wey 07, за дизайн – Evolute i‑Jet, за практичность – семиместный гибрид Evolute i‑Space. Последний и занял «серебряную» позицию, хоть и весьма зауряден внешностью.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Dongfeng M-Hero 42,91 32,63 28,95 34,83 Evolute i-Jet 9,15 13,51 7,32 9,99 Evolute i-Space 10,84 9,96 26,20 15,67 Seres Aito M5 8,03 12,43 6,76 9,08 Seres Aito M7 10,69 10,52 13,20 11,47 Wey 05 6,57 9,72 7,29 7,86 Wey 07 11,81 11,23 10,28 11,10

Приз за лучший семейный кроссовер

Soueast S09

Флагманский кроссовер Soueast S09 получил награду в специальной номинации от редакции «Лучший семейный кроссовер».

Заместитель генерального директора ООО «Джетур Мотор Рус» Оу Хао подчеркнул: «Для бренда SOUEAST эта награда особенно важна. Она — символ того, что мы правильно понимаем запросы современного рынка и правильно спланировали стратегию вывода бренда на рынок России. Разрабатывая автомобили SOUEAST, мы учитывали предпочтения пользователей и особенности российского рынка, чтобы предложить клиенту наилучшее сочетание уверенности, надежности и комфорта в автомобиле».

Призы редакции

«За рулем» награждает не только тех, за кого проголосовало самое строгое жюри – читатели журнала. Есть также и призы редакции, которые в этом году достались Sollers – в руки директору по локализации Дмитрию Макарову, Haval Jolion, который на Гран-При представлял исполнительный директор Haval Мотор Рус Андрей Акифьев, компании Hongqi, от которой на церемонии вручения был исполнительный директор марки в России Иван Савельев, Департаменту транспорта Москвы в лице представителя Владимира Левочкина и АВТОВАЗу, приз которого в Тольятти увезла руководитель отдела медиа и рекламы Виктория Колосова.

Редакционное жюри отметило успехи российской компании Sollers. Наши поздравления – Дмитрию Макарову, директору по локализации.

Марка Haval представила аж четыре новинки рынка, но приз редакции получил старожил Jolion – самая продаваемая иномарка. А принял его исполнительный директор Haval Мотор Рус Андрей Акифьев.

Автомобили Hongqi пользуются особым уважением у себя на родине, теперь и у нас тоже. Поздравляем исполнительного директора марки в России Ивана Савельева.

Без нормальных дорог даже лучшим автомобилям негде ездить. Приз в номинации «За развитие транспортной инфраструктуры» получил Владимир Левочкин, представитель Департамента транспорта Москвы.

Церемонию награждения вел, по традиции, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Награду из его рук получает Виктория Колосова, руководитель отдела медиа и рекламы АВТОВАЗа.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2025 – компания Cordiant.