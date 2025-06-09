Вручение главной автопремии страны Гран-при «За рулем» — фоторепортаж
Финальная церемония Гран-при «За рулем» 2025 года прошла в Общественной Палате Российской Федерации.
На нее мы пригласили представителей всех компаний, чьи новинки российского рынка были признаны лучшими в своих классах – по результатам опроса наших читателей.
Лучшие из новых
В прошлом году российский авторынок установил очередной рекорд: 61 новинка без учета рестайлинговых машин и моделей, поставляющихся по «серым» каналам. Столь большое количество премьер привело к тому, что и групп, по которым мы их разбили, оказалось много – целых 12.
Всего мы получили от наших читателей 96 878 анкет. В них вы оценивали автомобили по трем параметрам: техника, дизайн и практичность. Итоги голосования приведены в процентах от общего числа анкет. Кстати, 56 950 читателей из 96 878 при голосовании согласились и поучаствовать в розыгрыше трех автомобилей Лада Веста. О том, как проходил розыгрыш и кому достались призовые машины, рассказано тут.
Призы нашим читателям – три автомобиля Лада! Веста, Веста SW и Веста SW Cross!
Автомобили оценивались по трем категория:
- Техника – понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля.
- Дизайн – субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру.
- Практичность – параметр, который каждый оценивает, исходя из своего образа жизни. Если говорить упрощенно, то лучший автомобиль по этому критерию – самый удобный в эксплуатации.
Компактные легковые автомобили
В этом классе два участника, но очень интересное соперничество. За Geely, которую на Гран-При представляли директор по маркетингу бренда Мария Царук и операционный директор ООО Джили-Моторс Валерий Тараканов, стоит инженерная школа Volvo, тогда как Jetta – бренд концерна Volkswagen для китайского рынка. Немецким турбомотору и роботу наши читатели с небольшим перевесом предпочли китайские атмосферник и классический автомат. По части дизайна спокойный, но современный Emgrand разгромил скучный и несколько устаревший VA3.
Jetta отыгралась в практичности. Не иначе, респонденты оценили хорошо знакомые агрегаты, возможность использования фольксвагеновских расходников и запчастей. Потому что по типу кузова это тоже классический седан, а не лифтбек Polo/Rapid, отличавшийся особой вместительностью.
Модель
Техника
Дизайн
Практичность
Сумма баллов
Geely Emgrand
52,3
82,47
40,42
58,4
Jetta VA3
47,7
17,53
59,58
41,6
Средние и большие легковые автомобили
В этой группе и до начала голосования было ясно, между какими двумя моделями развернется борьба за первое место. Техника и дизайн большого седана Geely не оставили наших читателей равнодушными. Максимальная практичность Лады очевидна, однако первенства в одной номинации вазовскому «лимузину» до общей победы не хватило.
MG и Venucia – темные лошадки не только для читателей. Даже мы успели познакомиться лишь с одной машиной из этой четверки. Более-менее приличные баллы набрал MG 7 – стильный лифтбек с мощными моторами, чем-то напоминающий Audi.
Модель
Техника
Дизайн
Практичность
Сумма баллов
Geely Preface
49,98
48,73
22,44
40,38
MG 5
7,02
3,32
7,52
5,96
MG 6
3,88
2,79%
4,75
3,80
MG 7
14,51
24,43
4,53
14,49
Venucia D60 Plus
3,11%
1,85
3,69
2,88
Лада Аура
21,50
18,88
57,07
32,49
Компактные кроссоверы
В отличие от ситуации с компактными седанами, здесь у кроссовера Jetta VS5, который на Гран-при представлял директор по маркетингу отделения легковых автомобилей компании FAW Восточная Европа Артем Дербенев, не нашлось серьезного конкурента. Увидев знакомые черты бывшего нашего бестселлера Skoda Karoq, участники опроса щедро отсыпали «пятерке» голосов. Хотя в плане надежности и взаимозаменяемости деталей с оригиналом к китайской версии пока больше вопросов, чем ответов.
Яркий дизайн GAC GS3 тоже не оставил вас равнодушными. Остальная тройка, несмотря на официальные продажи, в потоке почти не встречается. А при знакомстве исключительно заочном сложно рассчитывать на высокие результаты.
Модель
Техника
Дизайн
Практичность
Сумма баллов
DFSK 500
6,09
8,16
10,27
8,18
GAC GS3
30,29
43,41
16,88
30,19
JAC JS3
8,00
9,04
11,73
9,59
Jetta VS5
47,67
27,52
52,64
42,61
MG ZS
7,95
11,87
8,48
9,43
Среднеразмерные переднеприводные кроссоверы
Самый многочисленный класс Гран-при 2025: десять моделей. Citroen собрал хороший урожай голосов, который не светил ему на прежнем, «некитайском» рынке. Лишь быстро выросшая у российских автомобилистов симпатия к Geely помешала выйти на первое место.
Jetta померкла на фоне лидеров, а баллы за дизайн показывают, что читатели, видимо, подустали от фольксвагеновской скукоты. Или отвыкли – на фоне китайского буйства линий. Xcite респонденты считают практичным, но покупать не спешат: модель на рынке провалилась.
Модель
Техника
Дизайн
Практичность
Сумма баллов
Citroen C5 Aircross
24,71
19,81
19,13
21,22
DFSK ix5
3,47
8,85
3,64
5,32
Forthing T5
3,29
3,05
4,72
3,69
Geely Cityray
24,88
36,83
20,32
27,34
Haima 8S
2,90
1,74
1,90
2,18
Jetta VS7
20,66
7,02
25,11
17,60
MG One
3,86
8,28
1,61
4,58
SWM G01
1,19
1,71
2,15
1,68
Venucia V-Online
8,13
7,58
2,85
6,18
Xcite X-Cross 7
6,91
5,13
18,57
10,21
Среднеразмерные полноприводные кроссоверы
Это становится предсказуемым: где есть Geely – там он и побеждает. Удивительно, почему тогда марка не лидирует на нашем рынке? Видимо, если бы в нашем опросе была категория «Цена», она бы внесла поправку в успех марки. Купе-кроссовер Geely Tugella от переименования в Knewstar не стал хуже, просто на фоне соперников модель уже выглядит устаревшей.
Из других результатов выделим второе место марки Hongqi в категории «Дизайн». Монументально-роскошное оформление с маскотом под красное знамя – это что-то из советского прошлого, которое еще не забыто.
Модель
Техника
Дизайн
Практичность
Сумма баллов
Belgee X70
12,17
8,83
27,70
16,23
Geely Atlas
34,71
46,52
28,75
36,66
Haval H3
18,41
13,51
28,54
20,15
Hongqi HS3
16,18
17,96
6,20
13,45
Knewstar 001
18,53
13,18
8,81
13,51
Большие переднеприводные кроссоверы
Класс, в котором в любом случае победителем оказывается калининградский Автотор: все три модели собирает этот завод. Но хвастаться нечем, потому что BAIC, Kaiyi и SWM одинаково не востребованы рынком. Отчасти неуспех можно списать на отсутствие полного привода – у крупных моделей он снова становится обязательным требованием. За счет более привлекательной в глазах читателей техники и дизайна первое место занял Kaiyi, который на Гран-При представлял генеральный директор АО «Калининградская автоиндустрия» Андрей Толстобров.
Модель
Техника
Дизайн
Практичность
Сумма баллов
BAIC X75
34,65
36,55
33,98
35,06
Kaiyi X7 Kunlun
49,20
47,44
35,58
44,07
SWM G05 Pro
16,15
16,01
30,44
20,87
Большие полноприводные кроссоверы
Haval F7 и Jetour T2 сошлись в острой борьбе, и в конечном итоге их разделило меньше тысячи голосов! Уличный поток в городах центральной части страны подтверждает: оба кроссовера популярны и востребованы, так что заработанные ими голоса отражают рыночные предпочтения. Jaecoo J8 не сумел стать для них равным соперником, хотя и статистом не оказался. Победил T2, награду за который принял заместитель генерального директора Jetour Мотор Рус г-н Оу Хао.
Результат моделей Soueast объясняется тем, что машины этой марки успели выйти на рынок буквально накануне старта Гран-при и пока незнакомы потенциальным покупателям.
Модель
Техника
Дизайн
Практичность
Сумма баллов
DFSK ix7
5,63
4,34
7,30
5,76
Haval F7
30,66
34,35
36,13
33,71
Jaecoo J8
22,57
23,27
13,96
19,93
Jetour T2
34,53
31,20
36,28
34,01
Soueast S07
1,91
2,44
2,01
2,12
Soueast S09
4,70
4,40
4,32
4,47
Внедорожники
На четыре модели в этой категории как минимум два парадокса. Первый: на «скучающем» по прежним брендам рынке Oting Paladin оказался в голосовании аутсайдером. Марка, конечно, неизвестная, однако машина представляет собой, грубо говоря, Nissan с двигателем Mitsubishi. Что же вам не нравится?
Парадокс второй. Haval H5 и H9 – внедорожники недешевые, однако условно «народные». Покупают их неплохо. Но нет, читатели своими голосами вывели на первое место Tank 700, эквивалентом которого в прежних реалиях в какой-то мере можно считать мерседесовский Geländewagen. Явно примеряли машину не к своему карману, а к мечте, что стало поводом вручить награду в руки директора бренда Александра Чеховского.
Модель
Техника
Дизайн
Практичность
Сумма баллов
Haval H5
12,35
17,56
26,61
18,84
Haval H9
22,74
28,33
27,34
26,13
Oting Paladin
11,41
10,43
13,61
11,82
Tank 700
53,5
43,68
32,44
43,21
Минивэны
Удивительно, но тут Geely оказался лишь вторым. Okavango задуман как минивэн старой формации – для дома, для семьи. Выглядит скучновато, зато максимально практичный.
Нашим же читателям ближе бизнес-вэн GAC, что принесло награду заместителю генерального директора компании GAC Яну Сяолиню. Еще бы: за такие кресла на втором ряду кто хочешь проголосует. До появления «китайцев» такая концепция в России была в диковинку. Теперь же GAC в сегменте не один, но ниша для подобных автомобилей остается узкой.
Модель
Техника
Дизайн
Практичность
Сумма баллов
Forthing M7
15,01
12,54
23,05
16,87
GAC M8
40,38
50,96
29,64
40,32
Geely Okavango
36,51
23,72
38,68
32,97
Haima 7X
8,10
12,78
8,63
9,84
Пикапы и коммерческие модели
Что на рынке, что в нашем голосовании – у ГАЗа нет равных соперников, что подтвердила полученная главой пресс-службы компании «Современные транспортные технологии» Георгием Овчинниковым премия. Тем более, Соболь NN на сей раз представлен в полноприводном варианте, ценность которого в России особенно велика. Foton Toano ему ничего противопоставить не может, хотя на дорогах встречается уже нередко.
Из пикапов предпочтения читателей склонились в пользу довольно дорогой модели JAC T9 (скоро, кстати, он станет Соллерсом ST9). А вот простенькие и сравнительно недорогие Ambertruck и Соллерс ST6 оказались в аутсайдерах.
Модель
Техника
Дизайн
Практичность
Сумма баллов
Ambertruck Work
3,63
5,61
2,33
3,86
Foton Toano
6,69
4,67
8,13
6,50
Foton Tunland G7
10,70
10,17
5,01
8,63
JAC T9
37,01
51,85
13,05
33,97
ГАЗ Соболь NN 4×4
31,05
20,69
63,84
38,52
Соллерс ST6
10,92
7,01
7,64
8,52
Электромобили легковые
За явным преимуществом выиграла дорогая, стильная и откровенно имиджевая модель. Рынок подтверждает: в России в основном покупают именно такие электромобили – недешевые и в качестве далеко не первого. А вот массовые «электрички» пока не приживаются – непрактично и очень дорого для рядового покупателя.
Авансы, розданные практичности Amberauto, наверняка связаны со сборкой на Автоторе. Только вот пока они ничем не обоснованы. Машинокомплекты полностью китайские, как пойдет локализация – неясно, что с надежностью и техподдержкой – тоже.
Интересно, что Ora 03 набрала минимальные баллы за дизайн, хотя это основа концепции модели.
Модель
Техника
Дизайн
Практичность
Сумма баллов
Amberauto A5
27,97
19,11
42,59
29,89
MG Cyberster
53,77
63,60
15,74
44,37
Ora 03
18,26
17,29
41,67
25,74
Электрокроссоверы и подключаемые гибриды
Наши читатели решили, что если оценивать пока еще чуждые и непонятные нам машины, то надо слушать сердце. В итоге бесспорным победителем стал дорогущий, исполинский, сверхмощный гибрид Dongfeng, который на Гран-При представляла менеджер отдела PR и маркетинга Янина Волозина. Сколь-нибудь заметное место на рынке он не займет, даже если будут продаваться только гибриды. Больно уж специфичен – и запредельно дорогой.
Зато ниже обозначилась вполне осязаемая конкуренция. За технику отметили Wey 07, за дизайн – Evolute i‑Jet, за практичность – семиместный гибрид Evolute i‑Space. Последний и занял «серебряную» позицию, хоть и весьма зауряден внешностью.
Модель
Техника
Дизайн
Практичность
Сумма баллов
Dongfeng M-Hero
42,91
32,63
28,95
34,83
Evolute i-Jet
9,15
13,51
7,32
9,99
Evolute i-Space
10,84
9,96
26,20
15,67
Seres Aito M5
8,03
12,43
6,76
9,08
Seres Aito M7
10,69
10,52
13,20
11,47
Wey 05
6,57
9,72
7,29
7,86
Wey 07
11,81
11,23
10,28
11,10
Приз за лучший семейный кроссовер
Флагманский кроссовер Soueast S09 получил награду в специальной номинации от редакции «Лучший семейный кроссовер».
Заместитель генерального директора ООО «Джетур Мотор Рус» Оу Хао подчеркнул: «Для бренда SOUEAST эта награда особенно важна. Она — символ того, что мы правильно понимаем запросы современного рынка и правильно спланировали стратегию вывода бренда на рынок России. Разрабатывая автомобили SOUEAST, мы учитывали предпочтения пользователей и особенности российского рынка, чтобы предложить клиенту наилучшее сочетание уверенности, надежности и комфорта в автомобиле».
Призы редакции
«За рулем» награждает не только тех, за кого проголосовало самое строгое жюри – читатели журнала. Есть также и призы редакции, которые в этом году достались Sollers – в руки директору по локализации Дмитрию Макарову, Haval Jolion, который на Гран-При представлял исполнительный директор Haval Мотор Рус Андрей Акифьев, компании Hongqi, от которой на церемонии вручения был исполнительный директор марки в России Иван Савельев, Департаменту транспорта Москвы в лице представителя Владимира Левочкина и АВТОВАЗу, приз которого в Тольятти увезла руководитель отдела медиа и рекламы Виктория Колосова.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2025 – компания Cordiant.
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