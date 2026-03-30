Эти машины сейчас можно привезти по параллельному импорту за 2,5 млн рублей
«Хозяин полосы»: кто платит за ремонт в ДТП, когда два ряда сливаются в один
30 марта
«Хозяин полосы»: кто платит за ремонт в ДТП, когда два ряда сливаются в один
Сужение дороги – частая причина аварий в...
В РФ увеличилось число машин, которые облагаются повышенным транспортным налогом
30 марта
В РФ увеличилось число машин, которые облагаются повышенным транспортным налогом
Минпромторг расширил список облагаемых налогом...

После отмены льготной ставки утилизационного сбора на автомобили мощностью свыше 160 л. с. импорт машин из-за рубежа заметно сократился.

Рекомендуем
Какой выбрать кроссовер, чтобы потом не пожалеть?

Однако на рынке по-прежнему достаточно предложений, которые не подпадают под заградительный тариф. Об этом журналу Motor рассказал Дмитрий Рогов, основатель компании «РоговМобиль» (занимается поставками из Китая и Южной Кореи).

По словам эксперта, бюджет в 2,5 млн рублей для покупки иномарки из-за границы остается хорошим, курс стабилен, а выбор – достаточно широк. Среди подержанных машин преобладают автомобили с китайского рынка. Например, Volkswagen Golf с турбомотором 1.4 и роботизированной коробкой, седан Jetta или компактный кроссовер Volkswagen T-Roc с двухлитровым дизелем.

Это автомобили 3–4 лет, с пробегом 30–40 тыс. км, в максимальной или близкой к максимальной комплектации. Из корейских марок в указанный бюджет вписываются седаны Hyundai Sonata и Kia K5, ввозимые из Южной Кореи в базовой комплектации с пробегом 60–70 тыс. км. Также, добавил Рогов, в пределах 2,5 млн рублей и с мощностью до 160 л. с. можно рассмотреть Hyundai Avante, Kia K3 в максимальной комплектации, а из Китая – новый Kia Seltos.

Kia Seltos
Kia K3
Kia K5
Volkswagen Jetta
Volkswagen Golf
Hyundai Avante
Hyundai Sonata
Volkswagen T-Roc

Ранее «За рулем» перечислил самые невыгодные для перепродажи автомобили.

Источник:  Motor
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
30.03.2026 
