Эти машины сейчас можно привезти по параллельному импорту за 2,5 млн рублей

Эксперт Рогов назвал авто, которые можно привезти в Россию в бюджете до ₽2,5 млн

После отмены льготной ставки утилизационного сбора на автомобили мощностью свыше 160 л. с. импорт машин из-за рубежа заметно сократился.

Однако на рынке по-прежнему достаточно предложений, которые не подпадают под заградительный тариф. Об этом журналу Motor рассказал Дмитрий Рогов, основатель компании «РоговМобиль» (занимается поставками из Китая и Южной Кореи).

По словам эксперта, бюджет в 2,5 млн рублей для покупки иномарки из-за границы остается хорошим, курс стабилен, а выбор – достаточно широк. Среди подержанных машин преобладают автомобили с китайского рынка. Например, Volkswagen Golf с турбомотором 1.4 и роботизированной коробкой, седан Jetta или компактный кроссовер Volkswagen T-Roc с двухлитровым дизелем.

Это автомобили 3–4 лет, с пробегом 30–40 тыс. км, в максимальной или близкой к максимальной комплектации. Из корейских марок в указанный бюджет вписываются седаны Hyundai Sonata и Kia K5, ввозимые из Южной Кореи в базовой комплектации с пробегом 60–70 тыс. км. Также, добавил Рогов, в пределах 2,5 млн рублей и с мощностью до 160 л. с. можно рассмотреть Hyundai Avante, Kia K3 в максимальной комплектации, а из Китая – новый Kia Seltos.

Ранее «За рулем» перечислил самые невыгодные для перепродажи автомобили.