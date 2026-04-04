Лавандовый раф? Нет — Бугатти!

Bugatti создала уникальный родстер в цвете лаванды в честь дочери клиента

Компания Bugatti представила очередной уникальный экземпляр родстера W16 Mistral, созданный в рамках программы индивидуализации Sur-Mesure.

Автомобиль, получивший имя Caroline в честь дочери заказчика, выполнен в нежных лавандовых оттенках и украшен изящными цветочными мотивами, как снаружи, так и внутри.

Идея принадлежит давнему клиенту марки, который захотел соединить красоту цветочного мира с высокой модой. За реализацию проекта отвечала Сабина Консолини из команды Bugatti по цветам и материалам, работавшая над тактильными и визуальными элементами вместе с заказчиком.

Вдохновением послужили лавандовые поля Прованса. В зависимости от освещения оттенок Lavender на кузове меняется от коричневато-фиолетового до красновато-фиолетового. Нижняя часть кузова для создания контраста выполнена в другом тоне фиолетового.

Особенно эффектно цветочный узор смотрится на выдвижном заднем антикрыле. Дизайнеры вручную нанесли композицию из различных цветков в сиреневых и ирисовых тонах, а в центре разместили имя Caroline.

В салоне цветочная тема продолжается: кожа в оттенках белого и темно-синего сочетается с фиолетовыми акцентами и элементами из карбона. На подголовниках и дверных панелях расположены изящные вышивки – каждый цветочный мотив проходит путь от эскиза через цифровую проработку до вышивки.

W16 Mistral Caroline стал еще одним примером того, как программа Sur-Mesure позволяет превратить и без того эксклюзивный автомобиль в произведение искусства с глубоким личным смыслом. Родстер также примечателен тем, что это последняя открытая модель Bugatti с легендарным двигателем W16.