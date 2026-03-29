Легко ли быть самозанятым таксистом: как 100 рублей превращаются в бюрократический квест

Шкуматов: Без нормальной страховки, контроля и налогов рынок такси полулегален

По данным на начало 2026 года, во ФГИС «Такси» официально числятся около 280 тысяч самозанятых водителей. Это те граждане, которые таксуют на собственном авто после основной работы.

Как это работает сейчас? Самозанятый открывает приложение, видит заказ на пару километров, цена – скромные 100 рублей. Казалось бы, все просто: довез по пути человека, получил деньги за бензин. Но на деле, чтобы легально заработать эти сто рублей, ему нужно совершить бюрократический квест.

По действующим правилам, прежде чем сесть за руль, он должен пройти медосмотр. Звучит логично, только ближайший пункт может находиться за сотню километров. Ехать туда на своей машине он не имеет права – нет путевого листа. Значит, нужно вызывать такси или надеяться на общественный транспорт, который в этих местах ходит не всегда. Дальше – больше: оформить разрешение перевозчика, перекрасить машину в установленный регионом цвет и купить страховку для такси, которая стоит так дорого, что съест прибыль от десятков таких «сторублевых» рейсов...

Мнение специалиста

Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов»:

– В итоге проигрывают все: и пассажиры, которых некому возить, и подработчики, которые теряют небольшой доход, и агрегаторы, и бюджет, который недополучает налоги.

Именно эту ситуацию призван исправить законопроект, который сейчас обсуждается в стенах Госдумы. Идея простая и давно напрашивалась: профессиональный таксист, для которого руль – основная работа и источник дохода, и водитель на личной машине, подвозящий пассажиров по выходным, – это принципиально разные люди с разными возможностями и рисками. Смешивать их в одном жестком законе о такси – значит заведомо выталкивать подработчиков в «серую» зону.

Эксперты подсчитали: в городах с населением до полумиллиона человек до 80% заказов в часы пик выполняют именно подработчики, которые балансируют на грани закона.

Заметка подготовлена по материалам статьи Петра Шкуматова «Подработать по-людски» из журнала «За рулем» № 04 за 2026 год.