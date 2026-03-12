Перечень машин для такси весной пополнится китайским автопромом

С весны в такси поедут «китайцы»: дорабатывается новый список моделей

Уже этой весной парк такси в России ждет серьезное обновление: Министерство промышленности и торговли готовится расширить перечень автомобилей, разрешенных для перевозки пассажиров.

Согласно информации источников, главным событием станет долгожданное включение моделей Haval – кроссоверов Jolion, F7 и F7x, которые производятся на собственном заводе концерна под Тулой. Вслед за ними, в апреле-мае, реестр пополнится автомобилями Tenet T7 (представляющим собой локализованную версию Chery Tiggo 7L), а также машинами принципиально нового для российского рынка бренда Jeland. Под этой маркой начнут выпускать популярные модели Omoda C5 и Jaecoo J7 и J6 на бывших мощностях Volkswagen в Калуге.

Попадание в список для такси сейчас напрямую зависит от уровня локализации или специальных правительственных решений, чем и объясняется спешка автопроизводителей.

В частности, для запуска Haval в такси потребовалось отдельное распоряжение правительства, которое вот-вот вступит в силу. Впрочем, это только начало большой экспансии.

В ближайших планах – включение в перечень еще целого ряда новинок. На калининградском «Автоторе» рассчитывают на одобрение для кроссовера Jetour Dashing. Вслед за ними, по мере запуска конвейеров, дорогу в такси должны получить машины возрожденного бренда Volga (по сути, модели Geely, сборка которых стартует в Нижнем Новгороде), а также перспективный отечественный электромобиль «Атом».