Какие автомобили россияне везут сейчас по параллельному импорту?
Voyah Free
31 марта
Плюс 143%: спрос на эти машины российской сборки взлетел
Аналитик Целиков: продажи гибридов Voyah в РФ в...

Плюс 143%: спрос на эти машины российской сборки взлетел

Аналитик Целиков: продажи гибридов Voyah в РФ в начале 2026 года выросли на 143%

За первые 13 недель текущего года в России было зарегистрировано более 3 тысяч автомобилей китайского бренда Voyah, что на 143% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

Большая часть продаж – свыше 80% – приходится на кроссовер Voyah Free, количество реализованных машин которого с начала года почти достигло 2,5 тысячи. Популярность модели объясняется российской сборкой, благодаря которой цена становится более доступной для поклонников гибридных кроссоверов.

Кроме Free, на российском рынке представлены минивэн Dream (326 автомобилей), бизнес-седан Passion (219 штук) и полноразмерный кроссовер Taishan (35 единиц). Все эти модели оснащены гибридными силовыми установками и обладают увеличенным запасом хода.

Voyah Free
Voyah Dream
Voyah Passion
Voyah Taishan

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что Toyota откажется от части стандартов качества при производстве машин.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото: Voyah
31.03.2026 
Фото:Voyah
