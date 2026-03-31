Плюс 143%: спрос на эти машины российской сборки взлетел

Аналитик Целиков: продажи гибридов Voyah в РФ в начале 2026 года выросли на 143%

За первые 13 недель текущего года в России было зарегистрировано более 3 тысяч автомобилей китайского бренда Voyah, что на 143% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

Большая часть продаж – свыше 80% – приходится на кроссовер Voyah Free, количество реализованных машин которого с начала года почти достигло 2,5 тысячи. Популярность модели объясняется российской сборкой, благодаря которой цена становится более доступной для поклонников гибридных кроссоверов.

Кроме Free, на российском рынке представлены минивэн Dream (326 автомобилей), бизнес-седан Passion (219 штук) и полноразмерный кроссовер Taishan (35 единиц). Все эти модели оснащены гибридными силовыми установками и обладают увеличенным запасом хода.

