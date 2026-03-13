«Небесный план»: в РФ теперь есть Мечта, Страсть и Фри

Voyah русифицировала названия моделей — теперь это Мечта, Страсть и Фри

Вступивший в силу 1 марта закон об использовании русского языка в рекламе применительно к автопрому играет все новыми красками.

Автомобильные бренды начали переход на российские названия

Пока одни заводят русифицированные комплектации для новых моделей (как, например Changan для своего Deepal G318), другие переименовывают сами модели. Так, у принадлежащего Dongfeng бренда Voyah появились адаптированные названия моделей. Источник, обративший внимание на изменения на официальном ресурсе этого бренда, отмечает, что ренейминг большей части моделей провели буквально: минивэн Dream и седан Passion теперь называются Мечта и Страсть.

А вот с кроссоверами Free и Taishan ситуация иная: их конвертировали в фонетически идентичные Фри и Тайшан. Пока на сайте присутствуют оба варианта, кириллицей и латиницей, набранные через косую черту, но российским вариантам отдается приоритет – они стоят первыми.

Будет ли переименовываться сам бренд Voyah во что-то вроде «Войя» (или «Воя»?) или же, например, будет задействована широкая трактовка названия, учитывающая максимум смысловых оттенков – Voyah как «Небесный план», – пока непонятно.

Также можно вспомнить, что логотип Voyah — это воплощение древней легенды о рыбе К'юнь, которая превращается в птицу П'ень.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
13.03.2026 
