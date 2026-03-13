«Небесный план»: в РФ теперь есть Мечта, Страсть и Фри

Voyah русифицировала названия моделей — теперь это Мечта, Страсть и Фри

Вступивший в силу 1 марта закон об использовании русского языка в рекламе применительно к автопрому играет все новыми красками.

Пока одни заводят русифицированные комплектации для новых моделей (как, например Changan для своего Deepal G318), другие переименовывают сами модели. Так, у принадлежащего Dongfeng бренда Voyah появились адаптированные названия моделей. Источник, обративший внимание на изменения на официальном ресурсе этого бренда, отмечает, что ренейминг большей части моделей провели буквально: минивэн Dream и седан Passion теперь называются Мечта и Страсть.

А вот с кроссоверами Free и Taishan ситуация иная: их конвертировали в фонетически идентичные Фри и Тайшан. Пока на сайте присутствуют оба варианта, кириллицей и латиницей, набранные через косую черту, но российским вариантам отдается приоритет – они стоят первыми.

Будет ли переименовываться сам бренд Voyah во что-то вроде «Войя» (или «Воя»?) или же, например, будет задействована широкая трактовка названия, учитывающая максимум смысловых оттенков – Voyah как «Небесный план», – пока непонятно.

Также можно вспомнить, что логотип Voyah — это воплощение древней легенды о рыбе К'юнь, которая превращается в птицу П'ень.