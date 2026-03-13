Зимний пакет, блокировка, танковый разворот – крутой кроссовер в РФ!
Принадлежащая компании Changan марка Deepal опубликовала подробности о российской версии гибридного кроссовера Deepal G318.
Машина позиционируется как «премиальный городской автомобиль с повышенной практичностью, внедорожным потенциалом и высокими динамическими характеристиками».
В России модель будет представлена в двух комплектациях, оперативно проименованных на кириллице: «Техно» и «Эверест». Обе имеют фаркоп (до 1600 кг), зимний пакет, блокировку заднего дифференциала и функцию «танкового» разворота. Доступны шесть режимов вождения: Грязь, Песок, Снег, Бездорожье, Вода или Стандарт.
Есть и «гражданские» системы помощи водителю – интеллектуальный круиз-контроль, предупреждение о движении сзади, ассистент движения в пробке и ассистент смены полосы. Адаптация к холодному климату тоже серьезная, зимний пакет тут полный: подогревы всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя.
Deepal G318, версия «Техно»
- Колесные диски R18
- Рейлинги на крыше
- Аудиосистема из 8 динамиков
- Подножки
- 8 подушек безопасности
Deepal G318, версия «Эверест»
- Пневмоподвеска (210–240 мм) + CDC с системой Magic Carpet (высота и жесткость: Низкая, Средняя, Высокая, Адаптивная)
- Аудиосистема из 16 динамиков мощностью 720 Вт
- Колесные диски R20
- Рейлинги с дополнительными фарами дальнего света
- LED атмосферная подсветка салона
- Климат-контроль с ионизацией воздуха
- Электронная противоугонная система
По салону доступны два варианта оснащения – черный и коричневый. Кресла – с функциями вентиляции и массажа (пока без уточнений), заявлены материалы премиального уровня отделки.
В российской версии у G318 будет полноразмерное запасное колесо. Управление основными функциями и контроль параметров доступны через фирменное приложение. Ожидается, что российские продажи таких автомобилей калининградской сборки начнутся ориентировочно в марте или апреле. Цены пока не раскрывают.
