Зимний пакет, блокировка, танковый разворот – крутой кроссовер в РФ!

Changan раскрыл российские комплектации гибридного кроссовера Deepal G318

Принадлежащая компании Changan марка Deepal опубликовала подробности о российской версии гибридного кроссовера Deepal G318.

Машина позиционируется как «премиальный городской автомобиль с повышенной практичностью, внедорожным потенциалом и высокими динамическими характеристиками».

В России модель будет представлена в двух комплектациях, оперативно проименованных на кириллице: «Техно» и «Эверест». Обе имеют фаркоп (до 1600 кг), зимний пакет, блокировку заднего дифференциала и функцию «танкового» разворота. Доступны шесть режимов вождения: Грязь, Песок, Снег, Бездорожье, Вода или Стандарт.

Есть и «гражданские» системы помощи водителю – интеллектуальный круиз-контроль, предупреждение о движении сзади, ассистент движения в пробке и ассистент смены полосы. Адаптация к холодному климату тоже серьезная, зимний пакет тут полный: подогревы всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя.

Deepal G318, версия «Техно»

Колесные диски R18

Рейлинги на крыше

Аудиосистема из 8 динамиков

Подножки

8 подушек безопасности

Deepal G318, версия «Эверест»

Пневмоподвеска (210–240 мм) + CDC с системой Magic Carpet (высота и жесткость: Низкая, Средняя, Высокая, Адаптивная)

Аудиосистема из 16 динамиков мощностью 720 Вт

Колесные диски R20

Рейлинги с дополнительными фарами дальнего света

LED атмосферная подсветка салона

Климат-контроль с ионизацией воздуха

Электронная противоугонная система

По салону доступны два варианта оснащения – черный и коричневый. Кресла – с функциями вентиляции и массажа (пока без уточнений), заявлены материалы премиального уровня отделки.

В российской версии у G318 будет полноразмерное запасное колесо. Управление основными функциями и контроль параметров доступны через фирменное приложение. Ожидается, что российские продажи таких автомобилей калининградской сборки начнутся ориентировочно в марте или апреле. Цены пока не раскрывают.