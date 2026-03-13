Максим Ликсутов: в Москве тестируют новую версию приложения «Парковки России»
13 марта
Максим Ликсутов: в Москве тестируют новую версию приложения «Парковки России»
Принять участие в тестировании бета-версии...
Китайские автомобили
13 марта
Раскрыты причины ухода китайских автомобилей из России
Эксперт Баканов объяснил, почему китайские...
5 причин проверить шиномонтаж: от развода до откровенной халтуры
13 марта
5 причин проверить шиномонтаж: от развода до откровенной халтуры
Эксперты: бывали случаи подмены дорогой...

Зимний пакет, блокировка, танковый разворот – крутой кроссовер в РФ!

Changan раскрыл российские комплектации гибридного кроссовера Deepal G318

Принадлежащая компании Changan марка Deepal опубликовала подробности о российской версии гибридного кроссовера Deepal G318.

Новейший внедорожник российской сборки — первый тест!

Машина позиционируется как «премиальный городской автомобиль с повышенной практичностью, внедорожным потенциалом и высокими динамическими характеристиками».

В России модель будет представлена в двух комплектациях, оперативно проименованных на кириллице: «Техно» и «Эверест». Обе имеют фаркоп (до 1600 кг), зимний пакет, блокировку заднего дифференциала и функцию «танкового» разворота. Доступны шесть режимов вождения: Грязь, Песок, Снег, Бездорожье, Вода или Стандарт.

Есть и «гражданские» системы помощи водителю – интеллектуальный круиз-контроль, предупреждение о движении сзади, ассистент движения в пробке и ассистент смены полосы. Адаптация к холодному климату тоже серьезная, зимний пакет тут полный: подогревы всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя.

Deepal G318, версия «Техно»

  • Колесные диски R18
  • Рейлинги на крыше
  • Аудиосистема из 8 динамиков
  • Подножки
  • 8 подушек безопасности

Deepal G318, версия «Эверест»

  • Пневмоподвеска (210–240 мм) + CDC с системой Magic Carpet (высота и жесткость: Низкая, Средняя, Высокая, Адаптивная)
  • Аудиосистема из 16 динамиков мощностью 720 Вт
  • Колесные диски R20
  • Рейлинги с дополнительными фарами дальнего света
  • LED атмосферная подсветка салона
  • Климат-контроль с ионизацией воздуха
  • Электронная противоугонная система

По салону доступны два варианта оснащения – черный и коричневый. Кресла – с функциями вентиляции и массажа (пока без уточнений), заявлены материалы премиального уровня отделки.

В российской версии у G318 будет полноразмерное запасное колесо. Управление основными функциями и контроль параметров доступны через фирменное приложение. Ожидается, что российские продажи таких автомобилей калининградской сборки начнутся ориентировочно в марте или апреле. Цены пока не раскрывают.

Источник:  Changan
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 35
13.03.2026 
