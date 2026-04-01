Этот немецкий кроссовер получил роскошный салон и брутальную внешность

Компания Volkswagen представила в США измененную версию кроссовера Atlas

В США состоялась премьера обновленного кроссовера Volkswagen Atlas2027 модельного года. Модель, которая на российском рынке известна под именем Teramont, сохранила узнаваемые черты, но получила ряд изменений, сделавших ее более выразительной.

Внешность Atlas стала заметно брутальнее. Автомобиль обзавелся новыми фарами, объединенными двумя светодиодными полосами, а также увеличенной радиаторной решеткой и массивным передним бампером. Благодаря расширенным крыльям и общей архитектуре кроссовер визуально приблизился к полноценному внедорожнику, уйдя от образа сугубо семейной модели. Корму украсили суженные фонари, также соединенные светодиодной полосой.

Интерьер сохранил утилитарную архитектуру, но теперь в отделке активно используются премиальные материалы: во всех версиях присутствуют вставки из натурального дерева. Водитель видит перед собой крупную цифровую панель, а центральную часть торпедо занимает 15-дюймовый сенсорный экран (в базовых версиях – 12,9-дюймовый). Центральная консоль стала просторнее благодаря переносу рычага КПП на рулевую колонку.

В стандартное оснащение вошли акустика с девятью динамиками, две беспроводные зарядки и электропривод багажника. За доплату доступны отделка сидений кожей Nappa, премиальная аудиосистема Harman Kardon, массажные передние кресла и расширенный комплекс безопасности, способный, например, автоматически уводить автомобиль с траектории при возникновении опасности. Базовый набор ассистентов включает функцию автоматической парковки.

На старте продаж Atlas предлагается с 2,0-литровым турбомотором мощностью 282 л. с. (350 Нм), работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Позже в гамму добавят гибридную версию.

Ранее «За рулем» сообщал, что на российский рынок вышел новый недорогой пикап c бензиновым мотором и МКП.