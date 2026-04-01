Этот немецкий кроссовер получил роскошный салон и брутальную внешность

Компания Volkswagen представила в США измененную версию кроссовера Atlas

В США состоялась премьера обновленного кроссовера Volkswagen Atlas2027 модельного года. Модель, которая на российском рынке известна под именем Teramont, сохранила узнаваемые черты, но получила ряд изменений, сделавших ее более выразительной.

Внешность Atlas стала заметно брутальнее. Автомобиль обзавелся новыми фарами, объединенными двумя светодиодными полосами, а также увеличенной радиаторной решеткой и массивным передним бампером. Благодаря расширенным крыльям и общей архитектуре кроссовер визуально приблизился к полноценному внедорожнику, уйдя от образа сугубо семейной модели. Корму украсили суженные фонари, также соединенные светодиодной полосой.

Интерьер сохранил утилитарную архитектуру, но теперь в отделке активно используются премиальные материалы: во всех версиях присутствуют вставки из натурального дерева. Водитель видит перед собой крупную цифровую панель, а центральную часть торпедо занимает 15-дюймовый сенсорный экран (в базовых версиях – 12,9-дюймовый). Центральная консоль стала просторнее благодаря переносу рычага КПП на рулевую колонку.

В стандартное оснащение вошли акустика с девятью динамиками, две беспроводные зарядки и электропривод багажника. За доплату доступны отделка сидений кожей Nappa, премиальная аудиосистема Harman Kardon, массажные передние кресла и расширенный комплекс безопасности, способный, например, автоматически уводить автомобиль с траектории при возникновении опасности. Базовый набор ассистентов включает функцию автоматической парковки.

На старте продаж Atlas предлагается с 2,0-литровым турбомотором мощностью 282 л. с. (350 Нм), работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Позже в гамму добавят гибридную версию.

Volkswagen Atlas 2027 модельного года
Volkswagen Atlas 2027 модельного года
Volkswagen Atlas 2027 модельного года
Volkswagen Atlas 2027 модельного года
Volkswagen Atlas 2027 модельного года
Volkswagen Atlas 2027 модельного года
Volkswagen Atlas 2027 модельного года
Volkswagen Atlas 2027 модельного года

Ранее «За рулем» сообщал, что на российский рынок вышел новый недорогой пикап c бензиновым мотором и МКП.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 840
01.04.2026 
Фото:Carscoops
Отзывы о Volkswagen Teramont (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Teramont  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Красавец!
Недостатки:
Ломучесть Вага.
Комментарий:
Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословным,машина хороша для любителей побольше картофеля и багажа-изысканным людям,а не нашим попугаям,любящим покупать под копирку Двухсотого Крузака!!!
-2