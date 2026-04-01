Протектор целый, а шину пора менять — как такое может быть?

Авто Mail рассказал, почему шины могут состариться еще до износа протектора

Если визуально шина в порядке и держит давление, ее можно использовать? Не всегда это так, напомнили коллеги из Авто Mail.

Дело в том, что на резиновую смесь влияет ультрафиолет, перепады температуры, а также влажность воздуха. В результате резина теряет эластичность и прочность – а значит, не может обеспечить безопасность передвижения. Не случайно абсолютное большинство мировых производителей указывают, что шины необходимо регулярно менять – для разных марок показатель колеблется от 6 до 10 лет.

При этом не важно, в каком состоянии находится протектор. Даже если машина редко эксплуатируется или же шины вовсе складируются в гараже и не используются – в структуре материала уже произошли необратимые изменения. Шина становится более жесткой и при этом менее выносливой. Не стоит игнорировать возраст ваших шин: если он около 10 лет, то шинам точно пора на утилизацию.