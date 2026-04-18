В Россию привезут более мощную и технологичную версию популярного кроссовера

Обновленный Haval F7x 2026 будет продаваться в РФ с ценами от 3,8 млн рублей

Китайский автопроизводитель GWM объявил о старте продаж в России обновленного кросс-купе Haval F7x уже во втором квартале 2026 года. Машину, как и раньше, будут собирать на заводе в Тульской области, но внешне и технически она заметно изменилась.

Внешний вид и интерьер

С первого взгляда новинку можно отличить по глянцевым черным акцентам на решетке радиатора, дисках R19 и эмблемах. Заднюю часть украсили хромированные сдвоенные патрубки выхлопа, а за торможение теперь отвечают суппорты красного цвета. В салоне между сидений переставили клавишу электронного «ручника», а главным новшеством стала беспроводная зарядка на 50 Вт с собственной системой охлаждения. Мультимедийная система обогатилась: появились настраиваемые «Смарт виджеты», плавающий экран со скоростью и уведомлениями, а также доступ к VK Видео. При этом «Яндекс Авто» со всеми сервисами никуда не делся. Владельцы, подключившие телематику GWM Connection, смогут даже отдавать команды автомобилю голосом через «Алису» на «Яндекс Станции» – прямо из дома.

Цены и технические характеристики

За обновленный F7x просят от 3 799 000 рублей за версию «Премиум» и 3 999 000 рублей за «Техно+». Эти деньги дают доступ к серьёзно доработанному двухлитровому турбомотору. Его мощность выросла с 192 до 231 л.с., а крутящий момент – с 320 до 380 Н·м. В итоге разгон до сотни сократился с 9,4 до 7,8 секунды, хотя смешанный расход остался на уровне 8,5 литра. Агрегат соответствует стандарту «Евро-6» и работает в паре с 7-ступенчатым роботом с мокрым сцеплением.

Привод здесь автоматически подключаемый полный (Torque-On-Demand) с шестью режимами для разных покрытий. Подвеска – классическая схема: «Макферсон» спереди и многорычажка сзади. Всё это построено на фирменной платформе L.E.M.O.N. от GWM. Кстати, это уже вторая обновленная модель бренда для нашего рынка после Haval Dargo, которая также недавно получила новую силовую установку и дизайн.