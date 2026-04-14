Штрафы ГИБДД можно будет оспорить в один клик

В ГД РФ предложили создать на Госуслугах сервис для обжалования всех автоштрафов

На портале Госуслуг может появиться универсальный инструмент для оспаривания любых штрафов за нарушения ПДД. Идея в том, чтобы создать возможность в одном месте обжаловать постановления от кого бы то ни было – будь то ГИБДД, какая-нибудь дорожная служба или муниципальная администрация. Соответствующий запрос депутаты от партии «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым отправили в МВД.

Сейчас всё устроено сложнее. Чтобы подать жалобу, сначала нужно понять, какое именно ведомство тебя оштрафовало, потом найти для него особый порядок и отдельный сервис. На это уходит время, а срок, напомним, всего десять дней с момента получения копии постановления. Из-за такой путаницы люди часто просто не успевают всё оформить, даже если у них есть веские основания для обжалования.

Как будет работать новый сервис

Предполагается, что система будет работать почти автоматически. Достаточно найти свой штраф в базе – и к жалобе сами «подтянутся» все основные данные: информация об автомобиле, дата и место нарушения, реквизиты постановления и сроки. Гражданину останется лишь выбрать из списка подходящее основание для оспаривания, загрузить при необходимости фотографии или другие доказательства и отправить обращение. Направлено оно будет сразу в нужный орган или даже суд.

При этом авторы инициативы отдельно подчеркивают: право подать жалобу лично или по старинке, почтовым отправлением, должно сохраниться. Речь идёт не об отмене старых способов, а о добавлении нового, максимально удобного цифрового варианта.

Перспективы внедрения

Депутаты, выступившие с этой идеей, считают её логичным развитием уже идущей цифровизации административных процедур. Они направили обращение в Министерство юстиции с предложением детально проработать этот вопрос совместно с Минцифры, если концепция получит одобрение.

Пока же на самом портале Госуслуг в разделе обжалования указано, что если функция недоступна, нужно обращаться напрямую в то ведомство, которое выписало штраф. Единого подхода нет, и это, по мнению парламентариев, создаёт для людей ненужные и вполне понятные трудности.