Внешней камере вашего авто нужен омыватель — какой выбрать? Сколько стоит?

Названы особенности омывателей внешних камер заднего вида

Камера заднего вида – отличное дополнение к парктронику. На современных «китайцах» за редчайшим исключением она входит в базовое оснащение. Но есть проблема: на большей части территории России она бесполезна несколько месяцев в году из-за грязи и слякоти.

Выходить и протирать перед каждой парковкой – неудобно. Да и линза на такое не рассчитана, через пару-тройку зим помутнеет.

Лучшим выходом станет установка омывателя, присоединенного к штатной магистрали машины.

Умелые ручки

Подходящий комплект можно собрать и смонтировать самому. С покупкой шланга, тройника и обратного клапана – никаких проблем. А вот форсунку придется подбирать тщательно. Лучше всего подойдет высокая, дающая одиночную струю. Такие обычно стоят на пятой двери возрастных моделей – например, подобную форсунку имеет Нива Legend.

Проблема в другом: место для ее монтажа найдется на очень немногих современных машинах. Это касается как наружной стороны, так и внутренней, ведь потребуется подключить к штуцеру шланг и избежать его ­перегиба.

Миниатюрная форсунка незаметна, если не смотреть буквально в упор.

Если у вас универсал или кроссовер, все работы осуществляются внутри пятой двери. Омыватель камеры будет включаться вместе с омывателем заднего стекла.

Самостоятельно собранный комплект: эффективен, почти незаметен, но подходит на немногие машины.

С седаном и ему подобными типами кузова сложнее. Врезаться придется под капотом – и тянуть шланг через всю машину. Стоит встроить электромагнитный клапан с питанием, например, от фонаря заднего хода – иначе лить на камеру будет при каждом срабатывании переднего омывателя.

Готовое решение

Проще всего установить новый корпус камеры, в который уже интегрирована форсунка омывателя.

Изготавливать такие начали несколько лет назад. На первых порах – из АБС-пластика методом литья под давлением. Они прочные, но их производство требует металлической матрицы, отбить вложения в которую можно только большими тиражами, что недостижимо для изделий подобного рода.

Емкость со смолой – по площади с два листа бумаги формата А4. В ней одновременно делают восемь корпусов омывателей. Сверху погружается пластина, на которую будущие детали постепенно нарастают сталактитами. Снизу идет облучение. Нужный цифровой чертеж – на вставленной в корпус флешке.

Поэтому на помощь пришли современные технологии. И это даже не 3D-принтер, делающий деталь из пластиковой нити: нынче корпус изготавливают из жидкой фотополимерной смолы, застывающей в ультрафиолетовых лучах. Алгоритм облучения определен цифровой моделью детали.

Сделанный из фотополимерной смолы корпус камеры с омывателем. Трубка от входного штуцера до форсунки выплавлена внутри корпуса – ломаться нечему.

Так дешевле и удобнее, когда требуется внести изменения в размеры. С китайскими машинами это приходится делать регулярно: на одной и той же модели может быть несколько конструктивно разных камер в зависимости от рынка и года выпуска.

Форсунка спроектирована таким образом, чтобы под прямым углом попадать на выпуклость линзы. Так вода равномерно растекается по всей камере. Но и в такой примитивной детали китайские машины умеют неприятно удивить. Например, внезапно меняют камеру на более плоскую, и струя на нее уже не попадает. Приходится исправлять конструкцию.

На «выпекание» одного корпуса уходит в среднем от трех до шести часов в зависимости от сложности. Смола бывает подешевле и подороже. Первая плохо переносит контакты со спиртами и реагентами – коробится, разлагается. Для иных деталей это непринципиально, но только не для омывателя внешней камеры. Поэтому правильно брать дорогое сырье, которое стойко переносит ­агрессивную среду.

НЕ ДЛЯ ВСЕХ На Hyundai Sonata камера заднего вида не имеет корпуса — омыватель на такую поставить просто некуда. В отличие от доводчиков дверей, омыватель камеры удается интегрировать не во все машины. Например, на Hyundai Sonata и Genesis GV80 она торчит посреди задка без всякого корпуса. Сверлить – грубо и неэстетично. А если крышка багажника металлическая, то это гарантированный источник коррозии. Системой кругового обзора сегодня никого не удивишь. Передняя камера слепнет еще быстрее задней, поэтому для нее омыватель особенно актуален, но установить его можно на еще меньшее количество моделей. Особенно сложно с гибридами и электромобилями, у которых зачастую спереди просто глухая панель. Да и решетки радиатора становятся всё моднее, избавляясь от неизящного корпуса камеры, оставляя один объектив. И уж совсем сверхзадача – провести омыватель к боковым камерам в корпусах зеркал. Возможно, отдельные умельцы ее одолели, но рыночных решений для такого тюнинга пока нет.

Цена вопроса

Массовое производство омывателей налажено, в частности, и в Москве. Комплект для установки «под ключ» стоит от 4,2 до 8,6 тысячи рублей. Не слишком дорого за возможность сделать камеру всесезонной.

И всегда остается возможность соорудить омыватель самостоятельно – все комплектующие обойдутся в 500–1000 рублей.

Самое лучшее решение – заводская моторизованная камера. На редакционном 13‑летнем Гольфе она до сих пор идеально прозрачная и отлично работает. С учетом того, что поворотная эмблема также служит для отпирания багажника, Фольксвагену потребовалось потратиться только на электропривод. Реализовать аналогичное решение вне завода или невозможно, или неоправданно сложно и дорого.

Благодарим компанию Нироком за помощь в подготовке материала.

