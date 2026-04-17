Внезапное снижение уровня масла и горящий Check Engine: как не убить мотор
Внезапное снижение уровня масла и горящий Check Engine: как не убить мотор

Эксперт Родионов рассказал, что делать при резком падении уровня масла в моторе

Если на приборке загорелся Check Engine одновременно со стремительным падением уровня масла, это почти всегда сигнал о серьезной неисправности. Современные автомобильные компьютеры следят за десятками параметров, но ключевыми среди них остаются давление масла и корректность работы фаз газораспределения. Когда смазки в поддоне становится слишком мало, насос начинает подсасывать воздух. Давление в системе падает, а датчики тут же регистрируют сбой. Продолжать движение в таком состоянии – прямой путь к дорогостоящему ремонту.

Последствия низкого уровня масла

Деградация всех трущихся деталей мотора начинается именно с падения уровня масла до критической отметки. Первыми обычно страдают узлы, наиболее удаленные от насоса: распредвалы и турбина. Без защитной масляной пленки возникает сухое трение, температура резко растет, а металлические поверхности начинают разрушаться. Образующаяся металлическая стружка забивает каналы маслоприемника, усугубляя проблему. Если к этому добавляется ошибка «чека», значит, электроника уже зафиксировала пропуски зажигания. Правда, игнорирование этих симптомов даже в течение суток может закончиться заклиниванием коленвала.

Причины повышенного расхода масла

Кроме банальных утечек через сальники или прокладки масло может уходить из-за внутренних неисправностей. Изношенные поршневые кольца или маслосъемные колпачки позволяют смазке проникать в камеры сгорания. Там она сгорает, почти мгновенно загрязняя свечи зажигания и кислородные датчики. Вообще, иногда горящий «чек» вызван как раз забитым катализатором или грязным лямбда-зондом из-за такого «масложора». Просто долить жидкость в этом случае – полумера, которая ненадолго отсрочит проблему. Нужна полноценная диагностика, а часто и проверка состояния цилиндропоршневой группы в условиях сервиса.

Порядок действий при обнаружении проблем

Увидев горящую лампу и низкий уровень масла, нужно сразу же остановиться и заглушить мотор. Первым делом проверяем уровень по щупу. Если он ниже минимальной отметки, запускать двигатель категорически нельзя. Оптимальный сценарий – долить масло до нормы и немедленно отправиться на диагностику. В идеале – вызвать эвакуатор. Самостоятельно ехать в сервис можно лишь после долива и только если в работе мотора не слышно посторонних стуков или шумов.

Профилактика критических ситуаций

Лучший способ избежать подобных аварийных ситуаций – регулярный контроль технических жидкостей, причем до того, как об этом начнет сигнализировать панель приборов. Специалисты советуют проверять масло щупом каждые 500-1000 км, особенно на автомобилях с пробегом за 100 тысяч километров. К базовым мерам профилактики также относится своевременная замена масла и фильтров с использованием качественных материалов. Для российских условий эксплуатации интервал замены обычно составляет 7–10 тыс. километров. Эти простые действия защитят ресурс двигателя и избавят владельца от непредвиденных трат на капитальный ремонт.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
17.04.2026 
