Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Скандал: 22 китайских кроссовера Volkswagen пойдут под нож за «серый» ввоз

Суд Германии постановил уничтожить 22 VW ID.6 Crozz, ввезенных без разрешения VW

В Германии разгорелся нешуточный скандал с параллельным импортом.

Рекомендуем
Один предприимчивый местный дилер решил заработать и завез из Китая в ФРГ 22 электромобиля VW ID.6 Crozz– модель, которую официально в Европе никогда не продавали. Выглядело это как отличная сделка, но закон оказался на стороне автогиганта.

После недолгих разбирательств суд в Гамбурге вынес жесткое решение: все 22 машины подлежат уничтожению. Почему так сурово? Volkswagen объяснил, что эти кроссоверы сделаны исключительно для Китая и никогда не поступали на рынок Евросоюза с согласия производителя. А значит, перепродавать их в Германии нельзя – это нарушение прав на товарный знак.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

VW ID.6 Crozz - модель, позиционируемая как семейный кроссовер, предназначена исключительно для китайского рынка
Но дело не только в бюрократии. Концерн привел простые житейские аргументы: у китайской версии нет обязательной для ЕС системы экстренного вызова eCall, к ней не найти запчастей в Европе, а местные дилеры просто откажутся чинить такой автомобиль. К тому же снять логотипы VW с кузова и заменить прошивку технически невозможно.

Рекомендуем
Вернуть машины обратно в Китай не позволяет китайское законодательство. Суд также отметил халатность участвующего в сделке дилера, который работает на международном рынке автомобилей и должен был осознавать юридические риски. Остается только одно – утилизация. Оплачивать ее будет проигравшая сторона, то есть дилер.

Решение суда пока не вступило в силу, но шансов на пересмотр дела практически нет.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Auto, Motor und Sport
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 11
19.04.2026 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0