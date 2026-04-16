Продажи машин этой марки в России выросли вдвое за три месяца
Навигатор убивает телефон: термическая драма под корпусом

Постоянный перегрев из-за GPS превращает смартфон в опасный «тостер»

Удобство навигации на смартфоне оборачивается медленной смертью гаджета.

В то время когда мы доверяемся линии проложенного маршрута, внутри устройства разворачивается настоящая термическая драма, отмечает издание Pravda.Ru.

Как объяснил инженер Михаил Лазарев, процессор в режиме штурмана получает тройную нагрузку: ловит спутники, качает карты и рисует графику. Уже через 15 минут корпус нагревается, а постоянный перегрев нарушает пайку микросхем и приводит к микротрещинам в плате, превращая флагман в кирпич.

Особенно это опасно летом. Держатель под лобовым стеклом создает эффект духовки: солнце греет снаружи, а процессор — изнутри. Экран на максимальной яркости в таких условиях быстро убивает OLED-матрицу — статичные карты «впечатываются» в дисплей навсегда.

В режиме навигатора телефон быстро разряжается и водитель спешит подзарядить его через автомобильный «прикуриватель».

Автоэлектрик Кирилл Семенов предупреждает: вечная подзарядка в жару разрушает литий-ионную батарею. Ее емкость просядет за полгода так, как не просела бы за три года обычной жизни.

Юристы напоминают и о штрафах. Держать телефон в руке во время движения – это статья 12.36.1 КоАП РФ, по которой предусмотрен штраф в 1500 рублей. Камеры в Москве уже фиксируют нарушение, а инспекторы не принимают оправданий про карту в ладони.

Смартфон в роли штурмана – это удобно, бесплатно и очень неприятно для самого гаджета. Таким образом, навигация — это не просто приложение, а тяжелое испытание, которое медленно убивает ваш телефон.

Алексеева Елена
Фото:freepik / pvproductions
