Самый дорогой китайский седан приедет в Россию. Что он может?
Стало известно, какие модели будут выпускать под маркой Jeland
Новый бренд Jeland раскрыл некоторые секреты
16 388 взглядов в будущее: как Москва собрала криптомир
В ГД предложили сообщать владельцам об эвакуации авто через «Госуслуги»

Слуцкий: ЛДПР предлагает сообщать об эвакуации автомобилей через «Госуслуги»

Леонид Слуцкий направил в Министерство внутренних дел инициативу, которая должна изменить порядок информирования об эвакуации автомобилей. По мнению лидера ЛДПР, нынешние правила давно устарели и создают массу проблем для обычных водителей.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Скорость на «платках» увеличат!
Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью...
Volkswagen обновил Taigun — «бюджетный Tiguan» для...

Сейчас узнать, куда именно увезли машину, можно практически только одним способом – если владелец сам присутствовал при составлении протокола. В остальных ситуациях людям приходится тратить время и силы на звонки в ГИБДД, на «112» или по стоянкам, пытаясь выяснить судьбу своего авто. Неудивительно, что такая неразбериха часто заставляет людей думать об угоне, хотя машина просто стоит на штрафплощадке.

Этот хаос, по сути, бьёт по всем сторонам. Граждане несут финансовые потери и испытывают стресс, а экстренные и справочные службы завалены лишними обращениями, которые только отвлекают от реальных задач.

Выход политик видит в использовании уже существующих цифровых сервисов. Он предлагает законодательно обязать операторов эвакуационных служб моментально отправлять владельцам уведомления через единый портал – « Госуслуги» или приложение «Госуслуги Авто». В сообщении должны сразу указывать сам факт эвакуации, её причину и точный адрес стоянки.

Техническая возможность для этого, что важно, уже есть. Правда, сейчас подобный функционал на портале работает в добровольном и анонимном режиме – информацию может добавить любой свидетель, а не официальная служба.

Внедрение обязательных уведомлений, как ожидается, даст сразу несколько положительных эффектов. Нагрузка на дежурные части ГИБДД и диспетчеров ощутимо снизится, а количество ложных заявлений об угонах станет гораздо меньше. В конечном счёте, прозрачная процедура должна повысить правовую грамотность людей и укрепить их доверие к работе правоохранительных органов.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
16.04.2026 
