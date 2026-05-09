Эта яхта стоит 4 млн долларов... в неделю! Почему?

Яхту Breakthrough на топливных элементах сдают в аренду за 3,5 млн евро в неделю

Компания Edmiston, сдающая в прокат фешенебельные суда из собственного флота, предложила аренду суперъяхты Breakthrough: 3,5 млн евро (4 млн долларов) в неделю.

За эти деньги можно купить в личное пользование совершенно новый роскошный прогулочный катер, указывает Autoevolution. Чем оправданы такие деньги за недельную аренду подержанной яхты? Причин тут несколько: Breakthrough – яхта известная. Во-первых, это почти 400-футовая (119-метровая) махина, спроектированная всемирно известной компанией RWD и построенная на верфи Feadship, и она оснащена беспрецедентной системой топливных элементов мощностью 3 МВт.

Система вырабатывает достаточно экологически чистой энергии (до 70% общей потребности), чтобы обеспечить работу собственного отеля на борту суперъяхты, а также совершать круизы на низкой скорости между портами и неделю стоять на якоре с нулевым уровнем выбросов. Это революционное судно, самая экологичная и передовая яхта, подобных которой пока нет.

Во-вторых, она роскошная: в арсенале Breakthrough – подводная гостиная Nemo, многоярусная квартира владельца, несколько выдвижных балконов, большой бассейн, три бассейна джакузи, зал для спа-процедур и многое другое.

В-третьих, Breakthrough стала широко известна сразу после постройки – прошел слух, что ее заказал Билл Гейтс. А вскоре подоспела и вторая волна новостей: вскоре после спуска на воду суперяхта была куплена компанией Edmiston за 650 млн евро, что официально стало самой дорогой продажей подержанной яхты в истории... Понятно, что ребятам из Edmiston теперь хочется отбить вложения, но 4 млн долларов в неделю? Как будто многовато даже с учетом подводной гостиной, не находите?