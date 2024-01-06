Электрическая яхта обеспечит непревзойдённые впечатления от морских прогулок
Девятиметровое судно оснащено аккумуляторной батареей мощностью 221 кВт·ч. Эта батарея весом 4536 кг питает два электродвигателя общей мощностью 800 л. с., что позволяет развивать скорость до 72 км/ч.
Конструкция яхты R30 была тщательно продумана, чтобы обеспечить максимальную эффективность и стабильность. Так, ее корпус выполнен из легкого композитного материала, который не только обладает высокой прочностью, но и обеспечивает снижение веса судна. Это позволяет уменьшить энергопотребление и увеличить дальность плавания.
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Еще одной особенностью яхты R30 является возможность зарядки от солнечных панелей.
Салон судна выполнен в современном стиле и рассчитан на комфортное размещение восьми человек. Панорамные окна и раздвижная крыша создают ощущение простора и единения с окружающей природой.
Яхта R30 уже доступна для предзаказа. Стоимость судна составляет 300 000 долларов, а производство должно начаться в третьем квартале 2024 года.
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Источник, фото: Carscoops
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