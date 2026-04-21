Названы китайские автомобили с самым дешевым обслуживанием

Автомобили бренда Chery признаны самыми доступными в обслуживании

Китайские автомобили в России не только активно продаются, но и постепенно формируют репутацию с точки зрения стоимости владения. Эксперты сервиса «Авито Авто» решили проверить, насколько доступно их обслуживание, и составили рейтинг марок из КНР по этому показателю.

Они проанализировали средние цены на самые частые сервисные операции – замену масла, тормозных колодок и аккумулятора. В итоге самым бюджетным для владельцев оказался бренд Chery. Комплекс из трёх упомянутых работ для его моделей обойдётся в среднем всего в 10 900 рублей.

Следом за Chery в рейтинге экономичности расположилась марка Haval. Стоимость аналогичного набора процедур для автомобилей этой компании оценивается в 11 700 рублей. Замыкает тройку лидеров Changan, чьё стандартное обслуживание потянет на 12 300 рублей.

Четвёртое и пятое места заняли Geely и Exeed. Для владельца Geely три ключевые замены выльются примерно в 13 100 рублей, а для Exeed – в 13 700 рублей. При этом эксперты отдельно отметили, что цены на запчасти для этих марок в целом остаются на приемлемом уровне, что и формирует итоговую стоимость сервиса.

Влияние локализации и возраста моделейИнтересно, что на ценник сильно влияет не только бренд, но и модель, а также степень локализации производства. К примеру, для некоторых популярных кроссоверов, которые уже собираются в России, запчасти зачастую найти проще и дешевле, чем для относительно новых или малораспространённых линеек.

В общем-то, полученные цифры наглядно показывают, что миф о дороговизне обслуживания всех китайских авто постепенно развеивается. На деле некоторые из них могут быть даже выгоднее в этом плане, чем ряд европейских или корейских конкурентов, особенно с учётом текущих цен на оригинальные комплектующие.