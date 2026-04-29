Названы самые популярные у россиян автомобили с пробегом

Эксперты подчеркнули растущую долю китайских автомобилей на вторичном рынке РФ

По данным аналитического агентства « Автостат», за первые три месяца 2026-го на вторичном рынке нашей страны продали примерно 1,3 миллиона машин. Представители крупных дилерских сетей и перекупщики рассказали, какие конкретно модели сейчас в топе и сколько за них просят.

Как выяснилось, россияне по-прежнему делают ставку на проверенные временем глобальные бренды. Однако картина постепенно меняется. Руководитель направления машин с пробегом в «Рольфе» Вадим Черноусов объясняет: общая структура спроса достаточно стабильная, но доля китайских автомобилей растёт на глазах. Год назад на них приходилось около 5% продаж, а по итогам первого квартала 2026-го – уже порядка 20%.

«С начала года спрос в целом остается стабильным, однако его структура меняется именно за счет увеличения интереса к китайским брендам. В сегменте традиционных марок существенных изменений не наблюдается», – заявил он.

Вера Богатырева, руководящая отделом продаж подержанных автомобилей в Favorit Motors, подтвердила: устойчивый интерес сохраняется к привычным Kia Rio, Sportage, Optima и Ceed, Skoda Octavia и Rapid, Hyundai Solaris и Creta, а также Toyota Corolla и Camry.

«Особенно востребованы модели, сочетающие экономичность, комфорт и проверенное качество. Прозрачность истории автомобиля и наличие сервисной книжки также остаются важными факторами при выборе», – отметила Богатырева.

Ликвидные авто с прозрачной историей – без ДТП, с небольшим пробегом и ограниченным числом собственников – сейчас в приоритете, говорит Роман Титов, замгендиректора по направлению авто с пробегом в ГК «Авилон». Правда, одновременно формируется дефицит 3-5-летних машин корейского, японского и европейского производства.

Эксперт связывает это с ростом утильсбора, который сужает предложение и держит цены на плаву. Он добавил, что в марте на вторичке случилось оживление – многие покупатели поспешили совершить сделку из-за грядущих изменений утильсбора в апреле.

«В прошлом месяце цены выросли в среднем на 5-7% в зависимости от модели: на китайские автомобили чуть меньше, на европейские и более мощные заметнее. В январе подорожания не было из-за традиционно слабого спроса», – подчеркнул эксперт.

Самые ходовые цены – тут мнения дилеров разнятся. В «Рольфе» говорят, что основной спрос сосредоточен до 4 млн рублей, причём в Москве и Питере около 80% запросов – на авто до 3 млн. В «Авилоне» называют массовым сегмент 1,2-1,4 млн рублей – самую чувствительную к цене аудиторию.

«Средняя стоимость наиболее продаваемых подержанных автомобилей в 2026 году составляет от 1,2 до 1,8 млн руб. Эта ценовая категория занимает значительную долю рынка автомобилей с пробегом», – сообщили в Favorit Motors.

Роман Титов замечает: всё больше людей не хотят переплачивать за б/у машину известного бренда и вместо этого присматриваются к новым китайским авто. В «Авилоне» отмечают, что по мере роста доверия к китайским маркам конкуренция между первичным и вторичным рынками только обостряется – при одном и том же бюджете клиент всё чаще выбирает новую машину.

А вот серьёзных изменений в мае ждать не приходится. Черноусов из «Рольфа» считает, что объективных причин для резкого удешевления машин с пробегом в ближайшее время нет, хотя некоторые продавцы могут запустить распродажи. Руководитель Major Expert Давид Павлов допускает небольшое снижение стоимости премиальных авто в мае.

Свою оценку дали и российские перекупщики. Автор телеграм-канала Саша Goodprice Александр Кузищев говорит, что структура спроса прежняя: чаще всего народ ищет машину за 1-2 млн рублей. Примерно того же мнения придерживается и Армен Басенцян из сообщества Auto Vibe.

«Самый живой рынок – это 1-2 млн рублей. Все, что ниже, это супербюджетные варианты, например, старые «японцы». Но этот рынок очень нестабильный», – добавил эксперт.

Среди моделей в топе по-прежнему корейцы, японцы и немцы. Как отметил Goodprice, хорошо разлетаются как седаны ( Toyota Camry, Hyundai Solaris, BMW 3-й серии), так и кроссоверы ( Kia Sportage, Volkswagen Tiguan). Из китайцев выделяются Geely Coolray и Atlas.