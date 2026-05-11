Брать или нет: как едет этот «китаец» с премиальными фишками?

Эксперт «За рулем» оценил динамику и управляемость полноприводного Omoda C7

Каков новый конкурент Haval F7, Geely Atlas и корейских паркетников? Эксперт «За рулем» Константин Васильев оценил на ходу полноприводный Omoda C7.

Силовой агрегат тут – 1,6-литровый турбомотор на 150 л.с. и 275 Нм крутящего момента в паре с «мокрым» роботом 7DCT. Конечно, разгон до 100 км/ч «ракетной» динамикой не удивляет — паспортные 10,5 секунды. Тем не менее, хоть трогаешься плавно, но после 30 км/ч подхват хороший, отмечает эксперт. И предостерегает: в городе 150 сил хватает за глаза, а обгоны на трассе потребуют планирования.

Робот справляется неплохо: в пробках не дергается, переключается плавно. Режимы (Eco, Normal, Sport) меняют отклик на газ, но не принципиально. Экономичность понравилась: в смешанном цикле получилось 9,5 литра на 100 км. Рекомендован АИ-92, что для кошелька ощутимый плюс. А как Omoda C7 по управляемости и комфорту?

Константин Васильев, эксперт «За рулем»:

– Вот тут главный сюрприз. Подвеска у Omoda C7 — классические McPherson спереди и многорычажка сзади. Без адаптивных амортизаторов. Но инженеры Chery отлично поработали над настройками для России. Она энергоемкая: «лежачих полицейских» проглатывает без пробоя, на гребенке не трясет, а на грунтовке появляется приятная валкость, которая не вызывает дискомфорта. Швы и трещины асфальта фильтрует отлично. По комфорту подвеска ближе к «французам», чем к упругим «корейцам».

Руль пустоват в нуле — это минус для тех, кто любит драйв. Зато машина абсолютно предсказуема, крены в поворотах умеренные. Шумоизоляция — отдельный плюс. Передние стекла — ламинированные (триплекс), как в бизнес-классе. На трассе тихо, мотор не надрывается. Клиренс — 176 мм. Это не внедорожник, но для парковки у бордюра и снежной колеи хватит. Пластиковый обвес по низу кузова защитит краску от гравия и грязи.

Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
11.05.2026 
Фото:
«За рулем»
