Составлен рейтинг самых аварийных марок авто в 2026 году

Lada возглавила антирейтинг самых аварийных машин в РФ в I квартале 2026 года

Страховщики подвели итоги первого квартала 2026 года. Компания ВСК обнародовала свежие данные об аварийности.

Лидером по числу ДТП, как ни странно, снова стала Lada, хотя её доля в общем объёме страховых случаев по ОСАГО немного снизилась – до 13% против прошлогодних 16%. Зато резко подскочила аварийность у Toyota: теперь на долю этой марки приходится 11% аварий, хотя год назад было лишь 8,3%.

Замкнули пятёрку антирейтинга Kia и Hyundai с одинаковым показателем в 7% (у обеих марок тоже заметный рост). На пятое место в списке самых частых участников ДТП неожиданно вырвался Nissan – 5% всех зафиксированных страховых случаев. В целом статистика показывает, что аварийность растёт не только у традиционных лидеров, но и у относительно новых для нашего рынка игроков.

Интересная тенденция наметилась и в сегменте китайских машин. На их долю по итогам первых трёх месяцев года пришлось уже около 9% ДТП – это на два процентных пункта выше, чем в 2025-м.

Самой «опасной» среди «китайцев» стала Chery (1,8% всех аварий в стране и целых 20% внутри своей категории). Не отстают по росту числа страховых случаев Haval и Geely, все эти бренды существенно ухудшили свою статистику по сравнению с началом прошлого года.

Где бьют чаще и кто в зоне риска

География аварийности традиционна: больше всего ДТП страховщики фиксируют в Москве (8%), Московской области (6,5%) и Краснодаре (6%). Следом идут Новосибирская и Ростовская области, а также Татарстан. Любопытно, что самыми аккуратными водителями названы жители Перми, Иркутска (всего по 0,9%), Томска (0,7%) и Ленинградской области (показатель и вовсе близок к нулю – 0,5%).

Отдельно в отчёте выделена статистика по корпоративному транспорту. Около 18% всех аварий случается с участием машин, принадлежащих компаниям, включая такси и каршеринг. А вот владельцы премиальных авто «отличились» лишь в 7% случаев. Впрочем, среди них есть свои лидеры: почти каждое третье ДТП с «дорогим» автомобилем приходится на Mercedes-Benz, на втором месте BMW (23%), замыкает тройку Audi с 17% аварий в этой категории.