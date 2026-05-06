Машину нужно готовить даже к коротким поездкам: вот что надо проверить

Эксперт Нестеренко рекомендовал проверять авто даже перед коротким путешествием

Хотя отпускные поездки на большие расстояния обычно планируют загодя, короткие вылазки на природу или к родственникам за сотню-другую километров часто организуют спонтанно. Достаточно сесть и поехать – и это, вообще, неплохая идея. Но даже для такой, на первый взгляд, простой поездки есть свои подводные камни, о которых забывать не стоит.

Как пояснил эксперт Алексей Нестеренко , самое неприятное в подобных ситуациях – начать путь без всякой предварительной проверки. Многие водители полагаются на «авось» и то, что машина на днях прошла ТО, но реальность часто вносит коррективы. Поэтому, прежде чем выехать за город, стоит уделить минимум 15 минут осмотру.

Первым делом специалист рекомендует проверить давление в шинах. Казалось бы, банальность, но от этого напрямую зависит безопасность и расход топлива. Кстати, не забудьте и про «запаску» – часто её состояние выясняется только в момент, когда она уже срочно нужна.

Далее – уровень жидкостей. Моторное масло, тормозная жидкость, антифриз и омывайка: каждая из этих позиций критична. Особенно это касается «омывайки»: на загородных трассах грязь от встречных машин на лобовое стекло летит постоянно, и запас должен быть, по сути, с запасом.

Отдельная история – световые приборы. Убедитесь, что все фары, поворотники и стоп-сигналы работают корректно, причём даже при движении. Перегоревшая лампочка в дороге может спровоцировать аварию, а замена её на трассе ночью – удовольствие ниже среднего.

Также пригодятся базовые вещи: аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. Специалист подчеркнул, что многие возят в багажнике зарядные устройства, но забывают про банальный трос или складную лопату. Между прочим, именно эти мелочи часто выручают в безвыходных ситуациях.

И последнее: не пренебрегайте маршрутом. Перед выездом взгляните на карту – возможно, на трассе ведутся ремонтные работы или перекрыт объезд. Проще потратить пару минут на навигаторе, чем потом стоять в пробке, когда вы рассчитывали быть на месте через час. Хотя сам маршрут всегда уточняйте, особенно если едете в незнакомую местность.

