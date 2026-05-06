Водителям посоветовали возить с собой бумажный полис ОСАГО

РСА: водителям стоит иметь бумажную версию ОСАГО на случай сбоя связи

Российским автомобилистам посоветовали не полагаться только на электронную версию страховки и возить с собой распечатанный полис ОСАГО. Причина – возможные перебои в работе интернета, о которых предупреждают операторы связи.

С таким заявлением выступил Российский союз автомобилистов (РСА).

В организации пояснили, что инспектор ГАИ не всегда может оперативно проверить данные о страховке через служебный онлайн- сервис. Если связь подведет, именно бумажный лист с распечатанным полисом станет доказательством того, что водитель выполнил свои обязательства по страхованию.

Кстати, помимо самого документа эксперты советуют держать под рукой и номера телефонов своей страховой компании. В случае аварии это позволит быстро получить консультацию или сообщить о происшествии.