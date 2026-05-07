Солнце — враг автомобиля: какие детали портятся на жаре

Эксперт Попов рассказал, чем грозит кузову автомобиля ультрафиолетовое излучение

Эксперт по автомобилям Петров рассказал Lenta.ru о том, как палящее солнце сказывается на состоянии машины. По его словам, в первую очередь страдает салонный пластик – под долгим воздействием ультрафиолета он трескается и теряет цвет, то есть попросту выгорает. К техническим характеристикам это, конечно, отношения не имеет, но вот при продаже такой «след времени» может вызвать лишние вопросы у покупателей и спровоцировать нежелательные торги.

Кузов тоже не остаётся без внимания: лакокрасочное покрытие постепенно тускнеет. Пропадает блеск, а поверхность становится матовой. На тёмных авто это особенно заметно – появляется сероватый налёт. Внешний вид портится, хотя технически машина остаётся исправной.

Что интересно, силовой агрегат, коробка передач и тормозная система такой жары абсолютно не боятся – даже если автомобиль неделями стоит на открытом солнце, с ними всё в порядке. Правда, перед запуском после долгого простоя Петров советует проверить аккумулятор. Если на нём есть вздутие, заводить мотор не стоит, лучше сразу подумать о замене. Рисковать в такой ситуации – себе дороже.

Эксперт рекомендует не скупиться и во время летнего отпуска оставлять авто на крытой парковке или хотя бы под тентом. По его мнению, это простой способ сберечь эстетичный вид машины и не тратить потом деньги на восстановление.