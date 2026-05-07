Этот калужский кроссовер обошел Jolion и Granta: итоги продаж авто в апреле

Tenet T7 стал самым продаваемым SUV в России в апреле 2026 года

Собираемый в Калуге кроссовер Tenet T7 продолжает удивлять рынок. В апреле 2026 года он обошел многомесячного лидера – Haval Jolion – и стал самым востребованным SUV в стране. Причем это уже не первая победа модели.

По данным Дмитрия Ярыгина, замначальника отдела аналитики агентства « Автостат», в середине весны Tenet T7 выбрали 7,6 тыс. россиян. Для сравнения: Jolion разошелся тиражом в 6,7 тыс. экземпляров. Эксперт провел параллель с самой популярной машиной РФ – Lada Granta. Он отметил, что апрельские продажи седана Гранты составили чуть более 7 тыс. единиц, что немного уступает результату кроссовера.

Бренд Tenet в апреле реализовал суммарно 12 тыс. машин, включая модели T4, T8 и новый T4L. Это позволило ему занять третью строчку в марочном рейтинге. Впереди лишь Lada с 31,8 тыс. проданных авто и Haval – 16,5 тыс. Правда, пока отрыв у этой парочки солидный, и в ближайшее время резких перестановок, скорее всего, не случится.

Кстати, с Geely и Belgee калужский производитель разобрался довольно легко. «Родственники» завершили апрель с результатами 6,8 тыс. и 5,7 тыс. машин соответственно, заняв 4 и 5 места. Белорусский прокси-бренд подбирается все ближе к материнскому, и не исключено, что скоро мы увидим смену позиций в топ-5.

Динамика Belgee действительно впечатляет. За январь – апрель 2026 года компания нарастила продажи на 83% по сравнению с тем же периодом 2025-го, отгрузив покупателям 18 565 новых автомобилей. В «Автостате» считают это лучшим показателем среди всех официально представленных в России брендов. Доля рынка Belgee за год выросла почти на 2% и сейчас составляет 4,85%. Для контекста: актуальная доля Geely – 5,8%, Tenet – 10,2%, Haval – 14%.

В апреле неожиданно оживился Changan. Хотя он по-прежнему остается за пределами топ-5 (6-я позиция), продажи бренда подскочили к марту на 33,9% – до 4,5 тыс. единиц. По сути, Changan реализовал в апреле лишь на 2% меньше машин, чем год назад. И это скромное снижение выглядит куда лучше, чем у многих других «китайцев» из первой пятнадцатки. Например, Jetour (8-е место, 2,4 тыс. авто) продал на 9% меньше, Omoda (13-я строчка, 1,7 тыс.) – на 36% меньше. А вот Exeed потерял аж 51% продаж.

На счету Exeed в апреле 1,4 тыс. автомобилей. Удивительно, но этого хватило, чтобы вернуться в число 15 сильнейших компаний в России. А вот Evolute и Mazda, по словам Дмитрия Ярыгина, из этого списка вылетели.

У «Мазды» ранее был всплеск российских продаж, связанный с новым «утилем», который делал невыгодным ввоз машин мощностью 160 л.с. и выше. Сейчас эйфория прошла, продажи упали. А вот с чем связана апрельская неудача Evolute – непонятно. Ведь в линейке липецкого производителя есть самый продаваемый гибрид в РФ – i-Space, а также бойко стартовавший электрокроссовер i-Joy нового поколения. По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, его хорошо приняли не только обычные покупатели, но и таксопарки.

Впрочем, таксисты начинают присматриваться и к другой новинке – Umo 5. В апреле 2026 года было продано 184 таких машины, а всего с начала сборки заключено 245 сделок на эту модель. Автомобиль собирается на мощностях МАЗ « Москвич», что четко укладывается в новый тренд на локализацию производства. Дмитрий Ярыгин подчеркнул: доля авто, выпущенных на российских предприятиях, в апреле составила 66% – небольшой рост по сравнению с мартом (около 61%).

Доля SUV в общих продажах новых машин достигла 73%, премиум-сектор немного сжался (до 10%), а вклад сегмента BEV и HEV – 9%. Средний возраст владельцев электромобилей в РФ, как уточнил Сергей Целиков, – 44 года. Это всего на год моложе среднего возраста по рынку. У 70% людей, эксплуатирующих «электрички» (в основном мужчины), в семье есть второй или третий автомобиль. Пересаживаются на электрокары преимущественно с BMW, Toyota, Nissan, VW, Kia – тех марок, официальные поставки которых сегодня прекращены.

