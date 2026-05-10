Названы самые популярные подержанные премиум-иномарки

«Автостат»: самой популярной маркой вторичного рынка люксовых авто стала Bentley

В России на вторичном рынке элитных машин зафиксирован скромный, но всё-таки рост. Как подсчитали в агентстве « Автостат», за первые три месяца 2026 года здесь продали 531 премиальный автомобиль – это на четыре штуки, или 0,8%, больше, чем годом ранее.

Кстати, самой востребованной маркой на вторичке оказалась Bentley. Почти 40 процентов всех сделок пришлось именно на неё: 206 перепроданных машин. На втором месте – Rolls-Royce с результатом 103 единицы, а замыкает тройку лидеров Maserati (93 экземпляра). Чуть отстают Lamborghini (85), Ferrari (37) и Aston Martin (всего 7).

А что по моделям?

Тут бесспорным фаворитом стало купе Bentley Continental GT – его продали 97 раз. Следом идёт Lamborghini Urus (67 штук), который, вообще, чувствует себя увереннее многих «одноклассников». На третьей позиции – внедорожник Bentley Bentayga (55 авто), за ним Maserati Levante (52) и Rolls-Royce Cullinan (48).

