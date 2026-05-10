#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Найден новый способ борьбы с дорожными ямами
10 мая
Найден новый способ борьбы с дорожными ямами
В США беспилотные такси научились жаловаться на...
Интерьер Suzuki Solio
10 мая
Практичный «японец» с полным приводом по цене Гранты: его можно купить в России
Новые компактвэны Suzuki Solio появились в...
Простой советский Кировец — что он может сегодня?
10 мая
Простой советский Кировец — что он может сегодня?
Кировец К-700А показали в работе с современными...

Названы самые популярные подержанные премиум-иномарки

«Автостат»: самой популярной маркой вторичного рынка люксовых авто стала Bentley

В России на вторичном рынке элитных машин зафиксирован скромный, но всё-таки рост. Как подсчитали в агентстве « Автостат», за первые три месяца 2026 года здесь продали 531 премиальный автомобиль – это на четыре штуки, или 0,8%, больше, чем годом ранее.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Что не так с кузовом? — Краска отходит кусками!

Кстати, самой востребованной маркой на вторичке оказалась Bentley. Почти 40 процентов всех сделок пришлось именно на неё: 206 перепроданных машин. На втором месте – Rolls-Royce с результатом 103 единицы, а замыкает тройку лидеров Maserati (93 экземпляра). Чуть отстают Lamborghini (85), Ferrari (37) и Aston Martin (всего 7).

А что по моделям?

Тут бесспорным фаворитом стало купе Bentley Continental GT – его продали 97 раз. Следом идёт Lamborghini Urus (67 штук), который, вообще, чувствует себя увереннее многих «одноклассников». На третьей позиции – внедорожник Bentley Bentayga (55 авто), за ним Maserati Levante (52) и Rolls-Royce Cullinan (48).

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем
Получи билет от «За рулем»!

Выставка СТО EXPO 2026

Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.


До встречи на СТО EXPO, друзья!

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 19
10.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0