Наша Волга c двигателем V6 на 185 л.с. — крутой итальянский проект

«За рулем» рассказал о проекте модернизации Волги ГАЗ-24 совместно с Fiat

В большом рассказе о Волге ГАЗ-24 обозреватель «За рулем» Сергей Канунников вспоминает о любопытном слухе советской поры: объединение «Автоэкспорт», продававшее советские машины за рубеж, было не в восторге от Волги ГАЗ‑24 даже когда она была новинкой.

К чиновникам из этой структуры можно относиться по-разному, но западные рынки они знали, а потому понимали: конкурировать с куда более продвинутыми иномарками Волга сможет лишь за счет очень низкой цены, рассказывает эксперт. Это при том, что об экспорте думали еще на этапе проектирования машины – даже симметричную панель приборов создали, чтобы проще было сделать праворульную версию.

И да, в социалистических странах было как в Союзе: ГАЗ‑24 числился дефицитом и, как правило, автомобилем чиновников и элиты. В 1971 году на экспорт отправили более 18 тысяч машин, в 1972‑м – около 21 тысячи.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Но на Западе Волги продавались не очень бодро. Неутомимый бельгийский дилер Scaldia-Volga, как всегда, отнесся к продвижению советских машин с креативом. На «двадцатьчетверку», как на 21‑ю Волгу, стали ставить дизели Indenor-Peugeot объемом 2,1 л и мощностью около 70 л.с. В Бельгию седаны ГАЗ‑24-76 и универсалы ГАЗ‑24-77 поступали без двигателя, с коробкой передач в багажнике.

Некоторое время в середине 70‑х дизельные Волги собирали даже на главном конвейере в Горьком. Помимо дизелей автомобили отличала тормозная система с двойным главным тормозным цилиндром Girling и двумя гидровакуумными усилителями – по одному в каждом контуре.

В Финляндии рекламировали Волгу с 3,0-литровым V6 Ford мощностью 144 л.с. Но таких машин сделали, видимо, единицы.

Необычный проект предложила фирма Fiat, вдохновленная успешным сотрудничеством с Волжским автозаводом. Спрос на солидный седан Fiat 130 сильно упал, и у итальянцев возникла идея пристроить двигатель V6 рабочим объемом 3,2 л, мощностью 185 л. с., а заодно и элементы интерьера Fiat 130 на Волгу.

Итальянский вариант модернизации ГАЗ-24 с двигателем V6
В Италию даже съездил главный конструктор легковых автомобилей ГАЗ Николай Юшманов. Ему показали наскоро сделанный макетный образец. Но адаптация импортного двигателя требовала серьезной переделки и кузова, и шасси. Да и цена такой Волги делала бы ее на Западе абсолютно неконкурентоспособной. В Союзе же спрос и так колоссально превышал предложение.

По той же причине отказались от адаптации шестицилиндровых моторов BMW (2,6 л, 150 л.с.) и Mercedes-Benz (2,8 л, 160 л. с.). В 1973 году по инициативе Автоэкспорта сделали лишь по одному опытному образцу.

Иннокентий Кишкурно
Фото:из архива «За рулем»
12.05.2026 
