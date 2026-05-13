В Москве выберут лучшего водителя такси: какой приз получит победитель?

Конкурс «Лучший водитель такси Москвы — 2026» состоится 23 мая на ВДНХ

Столичный Дептранс совместно с Международным евразийским форумом «Такси» запускает приём заявок на ежегодный конкурс профмастерства «Лучший водитель такси Москвы – 2026» . К участию приглашают водителей такси побороться за звание лучшего и солидные денежные призы.

Основные испытания пройдут 23 мая на территории Музея Гаража особого назначения ФСО России. Площадками станут павильоны 53 и 54 на ВДНХ.

Зачем всё это затевается? Организаторы хотят поднять престиж профессии, повысить уровень сотрудников таксомоторной отрасли и, что немаловажно, привлечь в неё молодёжь. По сути, это шанс показать, что работа таксистом  не просто способ заработать, а настоящее мастерство.

Кто может попробовать свои силы? Подходят индивидуальные предприниматели и самозанятые. Главные требования: действующие права, стаж вождения по профессии от трёх лет и регистрация в модуле АИС «Таксомотор» системы «АРТ». Заявку нужно успеть заполнить на официальном сайте до 15 мая.

Программа конкурса довольно насыщенная. Сначала  прохождение предрейсового медосмотра. Затем  проверка навыков скоростного маневрирования на время. И, конечно, тестирование: знание ПДД, ориентирование в городе и понимание актуального законодательства о такси.

По итогам назовут трёх призёров. Титул «Лучший водитель Москвы – 2026» и денежные сертификаты: 80 000 рублей за первое место, 60 000  за второе и 40 000  за третье. Кстати, предусмотрена и отдельная номинация для лучшей среди женщин-водителей. Ни один участник не уйдёт с пустыми руками  всем выдадут памятные сувениры: брендированные футболку и кепку.

Прийти поддержать конкурсантов могут не только их семьи, но и все желающие москвичи. Для зрителей обещают развлекательную программу, тематическую фотозону и игровое пространство.

И это ещё не всё. Участники и сопровождающие смогут посетить экспозиции Музея Гаража особого назначения  экскурсии «Автомобили первых лиц» и «Мир мотоциклов: от истоков до современности». На территории музея заработают интерактивные зоны: автотренажёры «Волга» и « Спорт», виртуальный кортеж и даже кинотеатр в микроавтобусе «Юность».

Лежнин Роман
13.05.2026 
