В Москве выберут лучшего водителя такси: какой приз получит победитель?

Конкурс «Лучший водитель такси Москвы — 2026» состоится 23 мая на ВДНХ

Столичный Дептранс совместно с Международным евразийским форумом «Такси» запускает приём заявок на ежегодный конкурс профмастерства «Лучший водитель такси Москвы – 2026» . К участию приглашают водителей такси– побороться за звание лучшего и солидные денежные призы.

Основные испытания пройдут 23 мая на территории Музея Гаража особого назначения ФСО России. Площадками станут павильоны 53 и 54 на ВДНХ.

Зачем всё это затевается? Организаторы хотят поднять престиж профессии, повысить уровень сотрудников таксомоторной отрасли и, что немаловажно, привлечь в неё молодёжь. По сути, это шанс показать, что работа таксистом – не просто способ заработать, а настоящее мастерство.

Кто может попробовать свои силы? Подходят индивидуальные предприниматели и самозанятые. Главные требования: действующие права, стаж вождения по профессии от трёх лет и регистрация в модуле АИС «Таксомотор» системы «АРТ». Заявку нужно успеть заполнить на официальном сайте до 15 мая.

Программа конкурса довольно насыщенная. Сначала – прохождение предрейсового медосмотра. Затем – проверка навыков скоростного маневрирования на время. И, конечно, тестирование: знание ПДД, ориентирование в городе и понимание актуального законодательства о такси.

По итогам назовут трёх призёров. Титул «Лучший водитель Москвы – 2026» и денежные сертификаты: 80 000 рублей за первое место, 60 000 – за второе и 40 000 – за третье. Кстати, предусмотрена и отдельная номинация для лучшей среди женщин-водителей. Ни один участник не уйдёт с пустыми руками – всем выдадут памятные сувениры: брендированные футболку и кепку.

Прийти поддержать конкурсантов могут не только их семьи, но и все желающие москвичи. Для зрителей обещают развлекательную программу, тематическую фотозону и игровое пространство.

И это ещё не всё. Участники и сопровождающие смогут посетить экспозиции Музея Гаража особого назначения – экскурсии «Автомобили первых лиц» и «Мир мотоциклов: от истоков до современности». На территории музея заработают интерактивные зоны: автотренажёры «Волга» и « Спорт», виртуальный кортеж и даже кинотеатр в микроавтобусе «Юность».