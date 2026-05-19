Эта Тойота полностью провалилась в краш-тестах: что не так с машиной?

Toyota Starlet получил ноль звезд в краш-тесте Global NCAP из-за слабого кузова

Toyota, которую принято считать эталоном надёжности, неожиданно провалила испытания. Популярный в ЮАР субкомпактный хэтчбек Starlet в версии прошлого поколения получил ноль звёзд за защиту взрослых пассажиров. Данные обнародовал портал Carscoops со ссылкой на результаты Global NCAP.

Машина, собранная в Индии, была оснащена двумя подушками спереди и электронной системой стабилизации. Но всё это не спасло: конструкция кузова оказалась крайне нестабильной. При ударе зона для ног и общая целостность кузова просто не выдержали нагрузок – это серьёзный провал.

Боковой удар тоже не прошёл проверку. Поскольку боковых подушек нет, голова и грудь манекена остались практически беззащитны. Результаты оказались настолько плачевными, что от бокового удара о столб организаторы и вовсе отказались.

Забавно, что по детской безопасности модель набрала 29,33 балла – это аж три звезды. Но и тут не обошлось без проблем: голова трёхлетнего манекена при фронтальном столкновении контактировала с элементами салона.

В Toyota ЮАР парируют: протестированная модель уже устарела и не имеет отношения к нынешнему поколению Starlet. Обновлённая версия якобы получила боковые подушки и защиту для головы и корпуса. Global NCAP, в свою очередь, анонимно купил образец для новой проверки и пообещал обновить результаты позже.