Стало известно, сколько продано автомобилей по программе льготных автокредитов

Минпромторг: по программе «Семейный автомобиль» реализовано более 7 тысяч машин

Как рассказали в Минпромторге России, с начала года по программе льготного автокредитования было продано почти 52 тыс. автомобилей, объем предоставленных скидок составил 20,1 млрд рублей. По данным, озвученным в Минпромторге, подпрограмма «Семейный автомобиль» уже позволила реализовать свыше 7 тысяч машин. Ведомство называет её работу эффективной, особенно с учётом нынешних бюджетных ограничений.

Кто же может претендовать на такую поддержку? В списке льготников – медики, педагоги из государственных учреждений, люди с инвалидностью, а также участники СВО и члены их семей. Отдельная категория – семьи, где есть несовершеннолетний ребёнок, при условии, что они зарегистрированы и живут на территории Дальневосточного федерального округа.

Базовая скидка по программе льготного автокредитования составляет 20%. Для жителей ДФО она выше – 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Правда, купить со скидкой можно не только машины с ДВС. Речь идёт и об электромобилях, и о последовательных гибридах, собранных в России. Скидка на них достигает 35%, но не больше 925 тысяч рублей. Среди доступных моделей значатся Evolute I-Jet, I-Joy, I-Van, I-Sky, I-Space, Voyah Dream, Free, Passion, Москвич 3е, Амберавто А5 и автомобили под маркой Eonyx.

О том, почему китайские бренды начали снижать цены, «За рулем» уже подробно рассказывал.