Bugatti выпустила телевизор, и он точно вас удивит

Компания Bugatti выпустила складной телевизор диагональю 137 дюймов

Тем читателям «За рулем», которые уже приобрели автомобиль Bugatti и прозрачный гараж для него, рекомендуем ознакомиться с последней разработкой французской компании.

Совместно с австрийским брендом C Seed прославленный автопроизводитель представил Bugatti N1 – складной телевизор разрешением 4К, доступный в размерах 110 и 137 дюймов. Гигантский экран складывается подобно ширме и превращается в нечто, напоминающее фантастический саркофаг. Трансформация происходит всего за 45 секунд. В арсенале – фирменная технология «сращивания» изображений на сегментах, специальный светодиодный «глубоко черный» цвет на картинке и покрытие HDR10+ для уменьшения бликов.

Кроме прочего, телевизор может поворачиваться на 180 градусов и имеет несколько встроенных высокопроизводительных динамиков. В конструкции Bugatti N1 использованы оригинальные материалы и отделка, применявшиеся при создании Tourbillon, в том числе углеродное волокно. В общем, когда к вам в особняк приедут на своих гиперкарах друзья с чипсами, будет на чем глянуть «Ворониных».

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