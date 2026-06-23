Какие машины в России основные конкуренты для Volga

От Geely до Москвича: с кем будут конкурировать в России машины Volga

В середине июня 2026 года в России официально стартовали продажи автомобилей под возрожденным брендом Volga. Сейчас линейка включает три модели: седан С50 и кроссоверы К40, К50. Рынок, откровенно говоря, перенасыщен китайскими аналогами, так что новинкам придется непросто. Кто же станет их прямыми соперниками?

История возрождения бренда тянется с 2022 года. Тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров на ПМЭФ объявил, что « ГАЗ» ищет партнера для выпуска машин на бывшей площадке Volkswagen и Skoda. В 2024 году «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) показало прототипы на базе Changan, но сделка не состоялась. В итоге уже в 2026-м партнером стала компания Geely – и все три Волги по факту оказались перелицованными моделями «Джили».

До конца года производитель намерен собрать 30 тысяч машин. Сейчас с конвейера ежедневно сходит по 150 единиц – всего произведено уже 1,5 тысячи. Планы по продажам амбициозные: 25-27 тысяч автомобилей до декабря. В первую очередь ставка делается на крупные города, где у каждого дилера будет 25-30 машин, а общее число точек продаж планируют довести до 130. Кстати, половина из них уже отобрана.

Конкуренты для седана Volga C50

Новый седан C50 – это, по сути, второе поколение Geely Preface, который в Китае называют Geely Xingrui L (выпускается с 2023 года). От «донора» российская версия отличается только решеткой радиатора и обилием шильдиков Volga на кузове и в салоне. Габариты – 4825×1880×1469 мм, колесная база – 2800 мм. Под капотом 2-литровый турбомотор: либо на 150, либо на 200 л.с. при одинаковых 325 Нм. Коробка – 7-ступенчатый робот, привод – передний. Цены – от 2,999 до 3,399 млн рублей за три комплектации.

Главный соперник для C50 – это, как ни странно, сам Geely Preface. Но есть нюанс: «Джили» продается только в 150-сильной версии и стоит от 3,33 до 3,43 млн рублей. Разница с базовой Волгой – почти 330 тысяч в пользу новинки. Если же брать 200-сильную версию Preface, которая была доступна в начале года, то C50 дешевле на 100-150 тысяч.

Среди других седанов стоит отметить Chery Arrizo 8 (1.6, 150 л.с.) за 2,865-3,275 млн рублей. Правда, в наличии осталось лишь 15 штук. Новый Tenet A8 пока не вышел. Changan Uni-L (Lamore) с мотором 1.5 на 181 л.с. стоит 2,93 млн, но таких машин 2024 года тоже мало (25 штук). GAC Empow (1.5, 170 л.с.) обойдется в 3,099-3,469 млн рублей – в наличии 32 экземпляра. Также можно присмотреться к лифтбэкам Bestune B70, Changan Uni-V и «Москвичу 6».

Итог парадоксальный: прямо сейчас главный враг Volga C50 – это Geely Preface, так как других китайских седанов в этом сегменте почти не осталось.

Конкуренты для кроссовера Volga K40

K40 сделан на базе Geely Atlas второго поколения. Внешность – от рестайлинговой версии, салон – от дореформенной. Габариты – 4678×1900×1705 мм, база – 2760 мм. За счет бамперов он чуть длиннее «Атласа». Моторы: начальный 1.5 (147 л.с. и 270 Нм) с передним приводом и 7-ступенчатым роботом, либо 2.0 (200 л.с. и 325 Нм) с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Цены – от 2,849 до 3,899 млн рублей.

Geely Atlas стоит от 3,45 до 4,225 млн рублей. Причем базовая версия «Атласа» по оснащению соответствует средней «Комфорт» у K40. В топе у «Джили» стоят 20-дюймовые диски, у Волги – 19-дюймовые. В итоге близкие по наполнению версии дешевле на 300 тысяч.

В этом же сегменте много реальных альтернатив: Haval Dargo (3,199-3,899 млн) и Haval F7 (2,849-3,799 млн) – оба с «роботами». Changan Uni-S – от 3,06 млн за передний привод и от 2,98 млн за полный. GAC GS4 стоит 3,299-3,949 млн, Hongqi HS3 – 3,19-3,63 млн, Omoda C7 – 2,939-3,499 млн. Есть и более крупный Tenet T8 (от 3,63 млн) и «Москвич М70» (от 3,099 млн).

Конкуренты для флагмана Volga K50

Флагманский K50 сделан на базе Geely Monjaro. Отличается только решеткой радиатора и увеличенным до 5 литров бачком омывайки. Под капотом – 2-литровый турбомотор на 238 л.с. и 350 Нм с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Габариты – 4770×1895×1689 мм, база – 2845 мм. В средней и топовой комплектации есть адаптивные амортизаторы. Цены – от 4,349 до 4,799 млн рублей.

Geely Monjaro стоит 4,6-4,9 млн рублей. Сопоставимые комплектации K50 оказываются на 100-250 тысяч дешевле. Конкурентов на рынке хватает: Chery Tiggo 9 (4,235-4,64 млн), Jaecoo J8 (4,219-4,979 млн), Soueast S09 (3,899-4,099 млн), Jetour T2 (3,959-4,649 млн), Changan CS75 Plus New (4,19-4,34 млн) и Uni-K (4,54-4,83 млн). GAC GS8 дороже топовой Волги (4,399-5,349 млн), Hongqi HS5 стоит 3,999-4,699 млн. «Москвич М90» крупнее, но предлагается в одной комплектации за 4,199 млн рублей.

О планах марки Volga «За рулем» уже подробно рассказывал.