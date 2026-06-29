Они вас просто разорят: автоэксперт назвал три самых проблемных двигателя

Моторы N63, AJD-V6/Lion и G4KD/G4KE признаны самыми дорогими в обслуживании

Автомобильный эксперт Александр Ковалев назвал три мотора, которые просто разорят владельцев. Первое место достается мотору BMW N63. Это бензиновая «восьмерка» объемом 4,4 литра с двумя турбинами. Двигатель ставили на модели X5, X6, «пятерку» и «семерку», так что встретить его несложно. На бумаге – мощь и престиж, в реальности – крайне дорогое удовольствие. Высокий аппетит к топливу, сложная конструкция с турбинами прямо в развале блока, проблемы с отводом тепла и масложор. Низкая цена на машину с таким мотором часто подкупает покупателя, но потом выясняется: без серьезных финансовых вливаний не обойтись. Для неподготовленного человека стоимость ремонта может оказаться просто неподъемной.

На втором месте – продукт британской инженерной мысли. Речь о трехлитровом дизеле Land Rover и Jaguar из семейства AJD-V6/Lion. Дурную славу двигатель заработал из-за грубых конструктивных просчетов, заявил специалист. Основные беды – масляное голодание, ненадежность коленчатого вала и навесного оборудования. Сценарий печальный: сломался коленвал или провернуло вкладыши – готовьтесь покупать новый мотор, а не ремонтировать старый.

Замыкают тройку лидеров агрегаты корейских брендов с индексами G4KD и G4KE. Их ставили на популярные модели: Sportage, Tucson, Santa Fe, Optima, Sonata. Главная проблема, по словам механика, – склонность к задирам в цилиндрах. Со всеми вытекающими последствиями, разумеется. Двигатель может попросить капитального ремонта уже к пробегу в 100 тысяч километров.

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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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