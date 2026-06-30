Названы самые качественные автомобили китайской сборки

Changan, Volkswagen и Geely лидируют по качеству среди авто китайской сборки

Эксперты аналитической компании J.D. Power составили рейтинг самых качественных бензиновых автомобилей, собранных в Китае. Исследование охватило несколько классов – от компактных машин до крупных минивэнов, и в каждом сегменте определились свои безоговорочные лидеры.

В категории компактных легковушек первое место с большим отрывом заняла модель Changan Eado Plus. Сразу за ней следуют Roewe i5 и MG 5 – обе машины показали отличные результаты по надежности и сборке.

Среди среднеразмерных седанов тройка получилась смешанной: здесь отметились Volkswagen Bora, Volkswagen Golf и Geely Empathy (пятое поколение). А вот в бизнес-сегменте команду составили Volkswagen Passat, Honda Inspire и две модели от Chery – Arrizo 8 вместе с Arrizo 8 Pro.

Что касается кроссоверов, тут тоже богатый выбор.

В классе компактных кроссоверов эксперты выделили Geely Coolray и Changan CS35 Max. Среди моделей подороже отличились Changan CS55 Plus (известный также как Uni-S) и Lynk & Co 06. В эконом-сегменте среднеразмерных SUV вперед вырвались Changan CS75 Pro, Chery Tiggo 7 Plus, Geely Cityray и Jetour X70 Plus.

Более дорогие среднеразмерные кроссоверы порадовали тремя моделями: Chery Tiggo 8 Plus, Volkswagen Tharu и Volkswagen T-Roc. А в семейном сегменте первенство завоевали Chery Tiggo 9, легендарный Toyota RAV4 и крупный GAC GS8.

Минивэны тоже не остались без внимания.

Среди компактных моделей лучшим назвали Wuling Hongguang V. В среднеразмерной нише лидерами стали GAC M6 и GAC M8, а в категории крупногабаритных машин безоговорочную победу одержал Honda Odyssey.

Кстати, незадолго до этого портал TopSpeed подготовил собственный рейтинг – на этот раз среди японских легковушек с самыми надежными двигателями. В список попали автомобили разных поколений, многие из которых до сих пор остаются популярными на вторичном рынке.

Ранее «За рулем» испытал другой китайский автомобиль в экстремальных условиях.