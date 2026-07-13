Kia отправляет в отставку свой крупный флагманский седан: в чем причина?

Kia официально прекращает выпуск седана K9 в 2026 году из-за падения продаж

Южнокорейская марка признала поражение: флагманский седан Kia K9 покидает конвейер навсегда. Последнюю машину соберут до конца 2026 года, тем самым поставив точку в 14-летней истории модели. Новость подтверждает местное издание Hankyung, пишущее об автомобильном рынке.

Заднеприводный автомобиль, построенный на той же платформе, что и модели Genesis, пережил два полноценных поколения и несколько модернизаций. Но, как выяснилось, все это не помогло завоевать сердца покупателей. Лучший год для K9 случился аж в 2012-м, когда разошлось 13 931 экземпляр. После перехода во второе поколение в 2018 году продажи подскочили до 11 843 машин – и это был последний всплеск.

Kia K9

Дальше случился обвал. В 2025-м корейцы купили всего 1581 такой седан, что на 87% меньше, чем семью годами ранее. А за первую половину 2026-го продажи и вовсе рухнули до 734 штук. Сравните: родственный Genesis G80 за 2025 год нашел 41 291 покупателя, а переднеприводный Hyundai Grandeur – и вовсе 71 775. Цифры, что называется, говорят сами за себя.

Уход флагмана развязывает Kia руки. Освободившиеся мощности завода перекинут на производство новых электромобилей и коммерческой техники. Как сообщает Carscoops, с конвейера «девятка» уйдет, а самым крупным седаном в гамме останется переднеприводный K8.

Интерьер Kia K9

Стоит отметить и еще один любопытный факт: за всю свою жизнь Kia K9 так и не получил гибридной модификации. Покупателям предлагали только мощные V-образные шестерки. В условиях, когда рынок стремительно уходит в сторону электрификации и экономии топлива, такой консерватизм, по сути, и стал приговором.

О планах по обновлению модельного ряда Kia мы подробно рассказывал ранее.