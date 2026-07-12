В РФ появилась возможность купить надежный кроссовер Nissan дешевле «китайцев»

Новый кроссовер Nissan Kicks ввозят в РФ из Китая с ценами от 1,35 млн рублей

На российском рынке появился Nissan Kicks из Китая, который благодаря параллельному импорту обходится дешевле многих отечественных и китайских конкурентов. На классифайдах цена на модель стартует от 1,35 млн рублей.

Nissan Kicks

Для сравнения: седан LADA Vesta 2026 года стоит от 1 581 000 рублей, а за универсал Vesta SW Cross просят от 1 938 000 рублей. Самый доступный китайский кроссовер JAC JS3 с учетом скидки в 250 тысяч рублей обойдется в 1 584 000 рублей. Примечательно, что все эти модели дороже «Кикса», если не считать Granta.

Новый Nissan Kicks в топовой комплектации Ultimate можно заказать во Владивостоке. В список оснащения входят климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, датчики света и давления в шинах, 17-дюймовые диски, светодиодная оптика и отделка эко-кожей.

Правда, цены сильно разнятся в зависимости от региона и поколения модели. Во Владивостоке версия Deluxe обойдется в 1 670 000 рублей. В Иркутске за «первый» Kicks просят уже 1 900 000 рублей, а Уссурийске – на 50 тысяч дороже.

Интерьер Nissan Kicks

Под капотом у Kicks первого поколения установлен 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 122 лошадиные силы. Работает он в паре с вариатором Jatco и передним приводом.

Более серьезные деньги просят за кроссоверы второго поколения – они, кстати, уже полноприводные. За них цены начинаются от 2 697 000 рублей в Благовещенске и доходят до 3 820 000 рублей во Владивостоке. В Омске такой автомобиль стоит 2 890 000, в Симферополе – 2 985 000, а в Тюмени – 3 065 000. Горно-Алтайск тоже не отстает: там цена – 3 200 000 рублей.

«Второй» Kicks построен на современной платформе CMF-B от альянса Renault-Nissan- Mitsubishi, сменив старую архитектуру V. Двигатель тут уже другой: 2,0-литровый атмосферник на 143 силы, который работает с вариатором Xtronic. Водитель может выбирать режимы Normal, Eco и Sport, а на полноприводных версиях доступен также «зимний» режим Snow (реализация полного привода – через электромагнитную муфту на задней оси).

Ранее «За рулем» рассказывал, почему импортные шины скоро могут стать еще дороже.

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