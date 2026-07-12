В продаже появился идеально сохранившийся редкий «американец» из 50-х

Chrysler 300B 1956 года с пробегом 150 км и редкой магнитолой уйдет с молотка

Настоящая капсула времени обнаружилась в Южной Калифорнии: показания одометра на этом Chrysler 300B обнулили еще в начале 1990-х, и с тех пор машина накатала всего полторы сотни километров. Большую часть жизни автомобиль провел в гараже с климат-контролем.

Chrysler 300B 1956 года

Всего компания собрала 1102 экземпляра 300B на заводе на Джефферсон Авеню в Детройте. Модель входила в знаменитую серию Chrysler 300 letter series, которая, в свою очередь, была частью линейки New Yorker. По статистике клуба Chrysler 300 Club International, до сегодняшнего дня дожило 232 таких автомобиля.

Chrysler 300B 1956 года

Почему же 300B котируется так высоко? Все просто: это вторая модель в легендарной серии, и она быстро закрепила за собой репутацию одной из самых интересных американских машин своей эпохи. Ограниченный тираж и успешные выступления в NASCAR сделали свое дело – на рынке такие авто встречаются редко, а их цена напрямую зависит от сохранности, пробега и оригинальности.

Когда 300B только появился в 1956-м, за него просили 4419 долларов по базе. Сейчас похожие экземпляры стоят от 55 000 до 170 000 долларов, что по нынешнему курсу около 13 млн рублей. В истории, правда, были и исключения: самое дорогое купе 300B – работа ателье Boano – когда-то ушло с аукциона за 1 105 000 долларов, или более 84 млн рублей.

Chrysler 300B 1956 года

Этот конкретный автомобиль все время принадлежал одному хозяину. Его купили новым в Лос-Анджелесе, а потом он десятилетиями пылился в гараже с климат-контролем.

Окрашен 300B в черный Raven – один из трех заводских цветов модели наряду с ярко-красным и белым. Черных машин собрали 262 штуки. К тому же у этого экземпляра редкий набор опций: антенна, электрорегулировка кресел и электростеклоподъемники – таких машин выпустили совсем немного.

Особое внимание привлекает магнитола Town and Country Electro Touch. Она стояла всего на 33 автомобилях – продвинутая по тем временам система с двумя задними динамиками, за которую в 1956-м доплачивали 138 долларов.

Chrysler 300B 1956 года

Мотор под капотом – V8 мощностью 355 лошадиных сил. Крутящий момент уходит на задние колеса через двухступенчатый автомат PowerFlite.

У машины есть гидроусилитель руля, спереди – независимая подвеска, сзади – рессоры. Тормоза барабанные, с усилителем. Для 1956-го такой набор, да еще в паре с серьезной мощностью, был более чем солидным.

Динамика тоже впечатляет: до 100 км/ч Chrysler разгонялся примерно за 9 секунд, а максималка составляла 230 км/ч.

Черный купе с бежевым кожаным салоном стоит на 15-дюймовых колесах Motor Wheel с 48 спицами и металлическими колпаками ступиц, покрытыми медью, никелем и хромом. Владелец признается: оригинальные спицы заменили на нержавеющие – так их проще чистить и полировать.

Chrysler 300B 1956 года

Внутри все в значительной степени оригинальное. Педали газа и тормоза – заводские, рулевое колесо без реставрации – на нем почти не видно следов износа. В центре руля установлены редкие механические часы Benrus DK 14 Chrysler, которые шли как дилерская опция за 50 долларов. У них сложный внутренний механизм с автоподзаводом, и, по словам нынешнего владельца, они до сих пор работают.

Сейчас автомобиль выставили на торги на площадке Bring a Trailer. Он зарегистрирован как PNO – это значит, что на дорогах общего пользования в следующем регистрационном периоде его эксплуатировать нельзя. На момент написания ставка достигла 10 000 долларов.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, на какие моменты стоит обращать внимание при покупке машины с пробегом.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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