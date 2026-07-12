В продаже появился идеально сохранившийся редкий «американец» из 50-х
Настоящая капсула времени обнаружилась в Южной Калифорнии: показания одометра на этом Chrysler 300B обнулили еще в начале 1990-х, и с тех пор машина накатала всего полторы сотни километров. Большую часть жизни автомобиль провел в гараже с климат-контролем.
Всего компания собрала 1102 экземпляра 300B на заводе на Джефферсон Авеню в Детройте. Модель входила в знаменитую серию Chrysler 300 letter series, которая, в свою очередь, была частью линейки New Yorker. По статистике клуба Chrysler 300 Club International, до сегодняшнего дня дожило 232 таких автомобиля.
Почему же 300B котируется так высоко? Все просто: это вторая модель в легендарной серии, и она быстро закрепила за собой репутацию одной из самых интересных американских машин своей эпохи. Ограниченный тираж и успешные выступления в NASCAR сделали свое дело – на рынке такие авто встречаются редко, а их цена напрямую зависит от сохранности, пробега и оригинальности.
Когда 300B только появился в 1956-м, за него просили 4419 долларов по базе. Сейчас похожие экземпляры стоят от 55 000 до 170 000 долларов, что по нынешнему курсу около 13 млн рублей. В истории, правда, были и исключения: самое дорогое купе 300B – работа ателье Boano – когда-то ушло с аукциона за 1 105 000 долларов, или более 84 млн рублей.
Этот конкретный автомобиль все время принадлежал одному хозяину. Его купили новым в Лос-Анджелесе, а потом он десятилетиями пылился в гараже с климат-контролем.
Окрашен 300B в черный Raven – один из трех заводских цветов модели наряду с ярко-красным и белым. Черных машин собрали 262 штуки. К тому же у этого экземпляра редкий набор опций: антенна, электрорегулировка кресел и электростеклоподъемники – таких машин выпустили совсем немного.
Особое внимание привлекает магнитола Town and Country Electro Touch. Она стояла всего на 33 автомобилях – продвинутая по тем временам система с двумя задними динамиками, за которую в 1956-м доплачивали 138 долларов.
Мотор под капотом – V8 мощностью 355 лошадиных сил. Крутящий момент уходит на задние колеса через двухступенчатый автомат PowerFlite.
У машины есть гидроусилитель руля, спереди – независимая подвеска, сзади – рессоры. Тормоза барабанные, с усилителем. Для 1956-го такой набор, да еще в паре с серьезной мощностью, был более чем солидным.
Динамика тоже впечатляет: до 100 км/ч Chrysler разгонялся примерно за 9 секунд, а максималка составляла 230 км/ч.
Черный купе с бежевым кожаным салоном стоит на 15-дюймовых колесах Motor Wheel с 48 спицами и металлическими колпаками ступиц, покрытыми медью, никелем и хромом. Владелец признается: оригинальные спицы заменили на нержавеющие – так их проще чистить и полировать.
Внутри все в значительной степени оригинальное. Педали газа и тормоза – заводские, рулевое колесо без реставрации – на нем почти не видно следов износа. В центре руля установлены редкие механические часы Benrus DK 14 Chrysler, которые шли как дилерская опция за 50 долларов. У них сложный внутренний механизм с автоподзаводом, и, по словам нынешнего владельца, они до сих пор работают.
Сейчас автомобиль выставили на торги на площадке Bring a Trailer. Он зарегистрирован как PNO – это значит, что на дорогах общего пользования в следующем регистрационном периоде его эксплуатировать нельзя. На момент написания ставка достигла 10 000 долларов.
Ранее «За рулем» рассказывал о том, на какие моменты стоит обращать внимание при покупке машины с пробегом.
Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.
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