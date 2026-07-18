Восстание против машин: завод Hyundai встал из-за забастовки рабочих против роботов

Профсоюз Hyundai требует согласовывать внедрение гуманоидов с сотрудниками

Завод Hyundai в Южной Корее встал – виной всему необычный трудовой конфликт. Рабочие требуют, чтобы перед запуском гуманоидов руководство проводило с ними консультации.

Сотрудники хотят официальных гарантий занятости на фоне тотальной автоматизации. По их словам, внедрение машин не должно оборачиваться внезапными увольнениями, и профсоюз намерен этого добиться.

Подобные настроения, кстати, зреют и на других гигантах автопрома: Tesla, General Motors и BMW уже активно ставят ИИ и роботов на конвейеры. И везде одно и то же – страх остаться за бортом.

Hyundai еще на выставке CES показывала своего андроида, обещая, что новинка облегчит труд и поднимет производительность. На деле все вышло с точностью до наоборот – нововведение только разозлило людей и спровоцировало конфликт.

По мнению обозревателей CarScoops, такие истории будут повторяться все чаще. Компании вынуждены роботизировать производства ради конкурентоспособности, но вот кто выйдет победителем в этой битве – живой ум или железяка, – пока непонятно.

О том, как производители адаптируют машины к запросам покупателей, «За рулем» подробно объяснил.