Названы любимые автомобили российских пенсионеров: 10 популярных моделей

ТАСС и Росгосстрах: какие автомобили предпочитают водители старше 65 лет

Согласно статистике, самыми популярными автомобилями среди мужчин-пенсионеров (от 65 лет) по договорам ОСАГО оказались Нивы – ВАЗ 2121, Niva Legend, Chevrolet Niva и Niva Travel.

У женщин старше 60 лет эти модели, правда, заняли только вторую и пятую позиции в рейтинге. В десятку лидеров также попали Renault Duster у мужчин и Toyota RAV4 у представительниц прекрасного пола.

В сегменте добровольного автострахования ( каско) картина несколько иная. Полисы здесь чаще оформляют на новые машины, да и вообще полноприводные авто пользуются большим спросом.

Абсолютным лидером у пожилых водителей обоих полов стала Lada Granta.

Любопытный момент: анализ страховых случаев показывает, что водители старше 60 лет заметно реже становятся виновниками аварий. За последние три года доля таких обращений по ОСАГО колебалась в районе 10%. По большей части это типичные ДТП с участием двух машин – без серьезных последствий.

Начальник управления выплат по автострахованию «Росгосстраха» Людмила Юсова отметила, что пенсионеры, как и все остальные, подают заявления на выплаты после столкновений. Однако, судя по суммам, которые им выплачивают, аварии эти не причиняют существенного ущерба ни самим транспортным средствам, ни окружающим.

О связи между поведением на дороге и частотой аварий «За рулем» ранее подробно писал.

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