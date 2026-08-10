Спрос на подержанных «китайцев» растет: топ-10 моделей

«Авито Авто»: спрос на китайские б/у авто в июле 2026 года вырос на 17,2%

Интерес к китайским автомобилям с пробегом в июле подскочил на 17,2% относительно прошлогодних показателей. Их доля на вторичке впервые перешагнула психологическую отметку в шесть процентов – такого раньше просто не случалось. Средний ценник на такую машину, кстати, зафиксировался на уровне 2 млн рублей. Данные 8 августа обнародовали эксперты «Авито Авто».

По сути, вторичный рынок начинает жить по новым правилам. Пока одни модели дешевеют, спрос на другие несется вверх без тормозов.

Взять хотя бы Zeekr – его показатель взлетел примерно в 2,5 раза, показав годовой рост на 154,3%. Неплохо прибавили GAC (плюс 74,7%), Haval (17,5%), а также Omoda и Exeed – плюс 13,5% и 11,4% соответственно. Если же копнуть в конкретные модели, то пальму первенства по динамике спроса держат Li Auto L9, Haval M6, старый знакомый Lifan X60 и GAC GS8.

Абсолютным же бестселлером, за которым реально охотятся покупатели, стал Geely Monjaro со средней ценой 3,34 млн рублей. Чуть доступнее – Haval Jolion за 1,85 миллиона. За ними в десятку лучших втиснулись Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5 и еще несколько моделей: знакомый нам Lifan X60, Changan Uni-Z, Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и премиальный Li Auto L9.

Что любопытно, общий спрос на китайские авто с пробегом выглядит куда бодрее, чем картина по вторичному рынку в целом. Он действительно растет намного увереннее.

Деньги на ветер: какие модели заметно подешевели

Рост популярности подогревается еще и ценовыми войнами. Некоторые автомобили серьезно скинули в цене.

Lifan X60 теперь продают, в среднем, за 525 тысяч рублей – это минус 5,2% от прежней стоимости. Changan Uni-Z сбавил 3,2% и ушел в район 1,63 миллиона. Omoda C5 стал доступнее на 2,2% (1,81 млн рублей), а Jetour Dashing и Chery Tiggo 8 Pro Max потеряли по 1,9%, остановившись на отметках в 2 млн и 2,39 млн соответственно.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, какие автомобили остаются самыми ликвидными на российском рынке.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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