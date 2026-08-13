Эти машины в таксопарках считают самыми выносливыми

Российские таксопарки перечислили самые надежные автомобили

Отечественные компании, занимающиеся перевозками, поделились с Autonews.ru перечнем машин, которые демонстрируют чудеса выносливости при ежедневной пахоте в таксопарках. Ожидаемо, в списках отметились неубиваемые Kia и Hyundai, однако нашлось место и свежим моделям из Поднебесной.

Скажем, Руслан Садретдинов, возглавляющий « Такси Ритм», делает ставку на «китайцев» и белорусскую сборку. Его фаворитами по надежности стали Haval Jolion, Solaris KRS, Belgee X70 и S50 и Chery Arrizo 8.

Похожие предпочтения у Омара Багамаева из Avenue Group. Он считает, что при грамотном и своевременном обслуживании такая техника спокойно отъездит без капитальных вложений порядка четырех лет. В шорт-лист от него попали Belgee X50 и X70, Hongqi H5 и уже упомянутый Haval Jolion.

Мнение экспертов о корейцах и европейцах

Дмитрий Назаров (таксопарк F1rst) гнет совсем другую линию – в его личном топе бал правят азиатские и европейские бестселлеры. Руководитель перечислил Toyota Camry, Kia Rio, Hyundai Solaris, Kia K5 и Škoda Rapid. Главный козырь здесь – недорогое содержание. Тот же передний бампер обойдется всего в тысячу или полторы рублей, тогда как за пластик на «китайца» придется выложить в десять раз больше.

Межсервисные интервалы у этой классики тоже заметно растянуты. Назаров уточняет, что техосмотр старым бойцам нужен раз в 13-15 тыс. км, а не каждые 9-10, как предписано для свежих марок.

«ТО китайских автомобилей необходимо проводить каждые 9-10 тыс. км, а перечисленных моделей – каждые 13-15 тыс. км. Некоторые из них эксплуатируются в нашем парке уже семь-восемь лет и чувствуют себя прекрасно. Кроме того, на них можно установить газовое оборудование, что особенно важно для регионов», – подчеркнул он.

Георгий Балашов из «Таксимании» озвучил почти идентичный набор: Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. По его мнению, эти автомобили обладают внушительным запасом прочности и не создают проблем в ремонте. В пресс-службе сервиса «Максим» к этой четверке добавили Renault Logan и Toyota Corolla.

«Renault Logan ценят за простую конструкцию, ресурсную подвеску, недорогие запчасти и ремонт. Hyundai Solaris и Kia Rio хорошо показали себя благодаря надежности основных агрегатов, большому ресурсу и доступности комплектующих. Volkswagen Polo также способен выдерживать большие пробеги. Toyota Corolla отличается высоким ресурсом двигателя и трансмиссии, хотя ее обслуживание может обходиться несколько дороже», – детализировали в компании.

Миллионники и признанные ветераны

Андрей Капитан, курирующий вопросы гарантийного обслуживания в общественном совете по развитию такси (структура объединяет ассоциации и компании из 74 регионов РФ), также советует держаться за машины, давно знакомые рынку.

Пальму первенства безоговорочно делят Kia Rio и Hyundai Solaris. В парках есть экземпляры, пробежавшие более полумиллиона километров, а рекордсмены перешагивают отметку в 1 млн км на одометре.

Секрет выносливости прост. По словам Капитана, здесь трудится гидромеханический автомат, атмосферный мотор с распределенным впрыском и цепью в приводе ГРМ, а сзади стоит привычная полузависимая балка. Все это делает ремонт доступным, а обслуживание – неразорительным.

Далее по списку у эксперта идут Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также чуть более крупные родственники: Skoda Octavia, Kia K5, Hyundai Sonata и Kia Optima. У последней тройки пробеги в такси достигают 400-500 тыс. км. Что касается КНР, то Капитан выделил Haval Jolion образца 2022-2023 годов – эти кроссоверы, не прибегая к капремонту, уже наматывают свыше 300 тыс. км.

Ранее «За рулем» сообщал о возможном налоговом бонусе для владельцев российских авто.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!