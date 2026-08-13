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АВТОВАЗ расширил функционал автомобилей семейства Lada Vesta

Lada Vesta начали оснащать фирменной телематикой во всех комплектациях

В семейство Lada Vesta без лишней шумихи встроили телематическую систему Lada Connect Старт – теперь она есть в каждой машине, и доплачивать за нее не требуется.

По сути, это собственная разработка завода, которая через приложение «Мир Lada» открывает доступ к набору цифровых сервисов для удаленного контроля за авто. Владелец получает возможность наблюдать за состоянием машины, не выходя из дома.

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На экране смартфона можно увидеть, где сейчас находится машина, едет ли она в данный момент или стоит на месте. Причем приложение сохраняет историю недавних поездок – это особенно выручает, когда за руль по очереди садятся несколько членов семьи или сотрудников.

Заодно Lada Connect Старт подскажет уровень заряда аккумулятора и температуру двигателя. Такая прозрачность совсем не лишняя, учитывая, что дистанционный запуск мотора у Vesta идет уже в базовой версии. А еще на дисплее всегда видно, сколько бензина в баке и на какое расстояние его хватит.

В списке возможностей есть и простая, но полезная опция – удаленная проверка, заперты ли двери и багажник. Забыли закрыть – приложение тут же напомнит.

Весь этот телематический пакет первые три года после покупки работает для владельца без какой-либо абонентской платы.

«За рулем» также сообщал о возможном налоговом бонусе для владельцев российских авто.

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Источник:  Российская газета
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