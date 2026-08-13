АВТОВАЗ расширил функционал автомобилей семейства Lada Vesta

Lada Vesta начали оснащать фирменной телематикой во всех комплектациях

В семейство Lada Vesta без лишней шумихи встроили телематическую систему Lada Connect Старт – теперь она есть в каждой машине, и доплачивать за нее не требуется.

По сути, это собственная разработка завода, которая через приложение «Мир Lada» открывает доступ к набору цифровых сервисов для удаленного контроля за авто. Владелец получает возможность наблюдать за состоянием машины, не выходя из дома.

На экране смартфона можно увидеть, где сейчас находится машина, едет ли она в данный момент или стоит на месте. Причем приложение сохраняет историю недавних поездок – это особенно выручает, когда за руль по очереди садятся несколько членов семьи или сотрудников.

Заодно Lada Connect Старт подскажет уровень заряда аккумулятора и температуру двигателя. Такая прозрачность совсем не лишняя, учитывая, что дистанционный запуск мотора у Vesta идет уже в базовой версии. А еще на дисплее всегда видно, сколько бензина в баке и на какое расстояние его хватит.

В списке возможностей есть и простая, но полезная опция – удаленная проверка, заперты ли двери и багажник. Забыли закрыть – приложение тут же напомнит.

Весь этот телематический пакет первые три года после покупки работает для владельца без какой-либо абонентской платы.

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