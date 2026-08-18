Продажи новых автозапчастей выросли на 11% в России

Аналитики Авито: во 2-м квартале продажи тормозов выросли на 59%, подвесок – на 41%

Аналитики Авито представили данные по рынку автозапчастей за II квартал 2026 года. Продажи новых автомобильных запчастей на платформе увеличились на 11% относительно предыдущего квартала, а на этот сегмент пришлось 57% всех продаж в категории.

Тормозные детали стали главным драйвером: спрос на них подскочил на 59%. Подвески показали рост на 41%, а топливная и выхлопная системы прибавили 25%. Трансмиссия и привод выросли на 24%, рулевое управление – на 21%.

Кстати, если смотреть по числу продаж среди новых деталей, лидируют кузовные элементы: их доля составила 27%, средняя цена – 9000 рублей. Двигатели заняли 10% (средний чек 25 000 рублей), столько же пришлось на подвески (9000 рублей). Электрооборудование и автосвет набрали по 9%, их средняя стоимость – 7000 и 9000 рублей соответственно.

«Запчасти – одна из лидирующих с точки зрения объема продаж товарная категория на Авито. При этом росту спроса на новые запчасти способствует наличие гарантии, которая позволяет пользователям делать уверенный выбор при покупке новых запчастей онлайн. С начала 2026 года число автозапчастей с гарантией производителя на Авито выросло примерно на 20% – с 13,4 до 16,2 млн, при этом их доля в ассортименте новых запчастей составляет 37,5%», – отмечает Алексей Головин, директор бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в Авито.

Сегмент запчастей с пробегом

Продажи запчастей с пробегом во II квартале выросли на 15% по сравнению с предыдущим кварталом, их доля в общем объеме – 43%.

Здесь самыми быстрорастущими категориями стали подвески и системы охлаждения – обе прибавили по 42%. Рулевое управление выросло на 32%, трансмиссия и привод – на 22%.

Среди б/у деталей по объему продаж снова лидируют кузовные элементы (26%, средняя цена 11 000 рублей). Электрооборудование занимает 15% (4000 рублей), двигатели – 11% (25 000 рублей). Детали салона и автосвет набирают 9% и 7% соответственно, их средние цены – 5 000 и 9 000 рублей.

Популярные марки и предпочтения

Чаще всего покупатели выбирают запчасти для Hyundai и Kia – на них приходится 5% всех продаж на платформе. VAG занимает 4,5%, BMW – 4%. Toyota и Mercedes-Benz делят по 3%.

Причем предпочтения по категориям довольно четкие: двигатели, подвески, кузова, элементы салона, трансмиссии и привода в основном берут от Hyundai, Kia и VAG. Детали рулевого управления – от Hyundai, Kia и BMW. Автосвет чаще покупают от Hyundai, Kia и Sat, аккумуляторы – от «АКОМ» и Varta.

Системы охлаждения предпочитают от VAG и BMW, электрооборудование и элементы топливной и выхлопной системы – от VAG, Hyundai и Kia. Среди производителей стекол выделяются FUYAO и Lemson, а тормозные системы чаще выбирают от Brembo, Hyundai и Kia.

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