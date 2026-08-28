Покупка б/у машины станет прозрачнее: историю авто соберут в одном профиле

В РОАД предложили создать цифровое досье на каждый автомобиль

Проверка подержанного автомобиля – вечная головная боль покупателя. Продавец уверяет, что пробег честный, аварий не было, а машина обслуживалась только у дилера, и как это проверить – непонятно. Похоже, вскоре задача может упроститься.

Российская ассоциация автомобильных дилеров (РОАД) выступила с инициативой, которая способна перевернуть рынок подержанных авто. Организация предлагает превратить электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) из простой техкарточки в полноценную биографию машины.

Сейчас ЭПТС – это, по сути, базовый набор данных: VIN, марка, модель, год выпуска, категория, тип, сведения о производителе, мощность двигателя и прочие технические характеристики. Никакой информации о реальной жизни автомобиля там нет.

Что предлагает РОАД

Идея в том, чтобы дополнить ЭПТС сведениями, которые сейчас приходится добывать по крупицам через разные сервисы. В профиль хотят вносить стоимость автомобиля, показания одометра, данные об участии в ДТП, факты прохождения техобслуживания и сведения о юридических обременениях – например, о залоге.

Финальным штрихом станет отметка об утилизации, когда машина завершит свой жизненный цикл. Все это планируют привязать к VIN, чтобы история конкретного экземпляра хранилась в одном цифровом профиле, а не была разбросана по десяткам баз.

Для покупателя б/у такой подход открывает простой путь: сопоставил слова продавца о пробеге с данными из ЭПТС, проверил аварийность, обслуживание, наличие залога – и готово. Для рынка в целом единая история должна заметно снизить риски мошенничества и сделать сделки честнее.

Обсуждение и дальнейшие шаги

Тему подняли 26 августа на площадке Общественной палаты РФ. В разговоре участвовали представители профильных ведомств, компании «Электронный паспорт», НАМИ, НИИАТ, Российского союза промышленников и предпринимателей и других отраслевых структур. Стороны сошлись во мнении, что работу над инициативой нужно продолжать.

Между прочим, в РСПП предложили не изобретать велосипед и внимательно изучить опыт Белоруссии – там похожий механизм уже работает на практике. Следующий этап – детальная проработка модели функционирования системы и выбор ведомства, которое возьмет на себя координирующую роль.

Пока остается открытым вопрос, когда все это воплотится в жизнь. Но сам факт того, что дилеры и регуляторы говорят о проблеме на таком уровне, уже внушает осторожный оптимизм.

О том, как проверять историю машин из Казахстана и Беларуси, «За рулем» уже рассказывал.